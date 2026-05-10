شركة النقل بتونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء الفضلات بالمحطات وفي حرمة السكّة الحديدية

دعت شركة النقل بتونس المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية مجدّدا بالمحطات وفي حرمة السكّة الحديدية وإحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملكًا مشتركًا يتقاسمه الجميع.وأكدت الشركة في بلاغ صادر عنها، مواصلتها السهر على نظافة محطات النقل في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية بفضاءاتها، غير أنّها رصدت مجدّدا تعمّد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات وفي حرمة السكّة الحديدية، ممّا تسبّب في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي الذي تولّى التدخّل لإزالة هذه الفضلات.وتمّ تسجيل هذه المخالفات، وفق نفس المصدر، في الآونـة الأخيـرة بمحطات "السعيـدية" و"خزندار" و"الصناعات التقليدية" و"الدندان" بالنسبة لخط المترو رقم 4 ومحطة "المرسى الجوّية" بالنسبة للخط تونس-حلق الوادي-المرسى.وحثت الشركة ممثلي المجتمع المدني والسلط المحلية على التصدّي إلى مثل هذه السلوكيات الغير مقبولة التي تمسّ بعنصر السلامة ونظافة المحيط إضافة إلى تشتيت مجهودات الشركة في العناية بنظافة فضاءاتها على إمتداد شبكتيها وبالجانب البيئي للمكان.وأكّدت في هذا الصدد، إتخاذها الإجراءات اللازمة وتتبّع كلّ من ستثبت عليه القيام بهذه المخالفات، ومواصلتها لأعمال التنظيف من أجل توفير بيئة نظيفة وآمنة لحرفائها حسب الإمكانيات المتوفّرة، من خلال العمل على تعزيز عنصر النظافة وتحسين المظهر العام للمحطات.وطالبت المواطنين بالتحلّي بالسلوك الحضاري والسلط المحلية وممثلي المجتمع المدني بمساندة مجهوداتها لضمان نظافة وديمومة المرفق العمومي للنقل.