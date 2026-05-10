نابل: جمعية أحباء الطيور تطلق حملة للتوعية بأهمية المحافظة على نظافة الغابات خلال حملة نظافة بغابة دار شيشو

نظّمت الجمعية التونسية لأحباء الطيور، اليوم الأحد، حملة نظافة بغابة دار شيشو بمعتمديّة الهواريّة من ولاية نابل، بمشاركة عدد هام من الأطفال والاولياء والناشطين في المجال البيئي، وعدد من أعوان الغابات، وأطلقت بالمناسبة حملة توعوية وطنية بأهمية على المحافظة على نظافة الفضاء الغابي، وصيانة خصوصياته الطبيعية والبيئية، وتعميق الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الغابات والتحلّي بالسلوك البيئي الواعي.وأوضح رئيس الجمعية التونسية لاحباء الطيور، سامي رابح، في تصريح لوكالة "وات"، تنظيم هذه الحملة بجزء صغير من غابة دار شيشو التي تمتد على مساحة 5 الاف هكتار يهدف بالخصوص الى تسليط الضوء على ما تعاني منه الغابات من تلوث نتيجة الفضلات والمواد البلاستيكية، وخلق مبادرة يمكن النسج على منوالها بعديد الفضاءات الغابية التونسية.وأضاف أن الحملة التوعوية تستهدف خاصة روّاد الغابات وزوّارها لحثّهم على التحلّي بالسلوك البيئي الواعي، والتوقّف عن تلويث الغابة والمساهمة في تنظيفها حتى تبقى فضاء نظيفا نقيّا يصون الخصوصيات الطبيعية والبيئية للغابة، ويكون متنفسا للعائلات والزوّار.وأشار إلى أن حملة النظافة انتظمت بالتعاون مع عدد من مكوّنات المجتمع المدنيـ والأطفال والاولياء، وبلدية الهواريةـ ومع شريك الجمعية الإدارة العامة للغابات التي تنجز معها الجمعية عديد البرامج التحسيسية والتوعوية ومن بينها برنامج تقييم استعمال الشباك لصيد طائر الساف، مبينا أن الجمعية لاحظت خلال زياراتها الميداينة انتشار عديد النقاط السوداء التي تراكمت بها الاوساخ، ما دفعها الى تنظيم حملة النظافة في اطار محاور اهتمامها وخاصة المرتبطة بالعناية بالاوساط البيئية والتنوع البيولوجي بصفة عامة، وبالطيور بصفة خاصة وبدفع جهود التوعية والتحسيس.من جهته، نوه رئيس الدائرة الفرعية للغابات بقليبية، أنيس الناصر، بهذه المبادرة التشاركية لتنظيف جزء من غابة دار شيشو بمنطقة الغرفة من معتمدية الهوارية، مؤكدا على أهميتها في مسار تعميق الوعي بالمحافظة على الفضاء الغابي المهمّ بيئيا واجتماعيا.وأبرز أنّ غابة دار شيشو التيتقع بشمال ولاية نابل تكتسي أهمية بالغة في المنظومة البيئية للجهة، خاصة أنّها تمسح نحو 5 الاف هك وتمتد على 4 معتمديات (قليبية، وحمام الاغزاز، والهوارية، وتاكلسة) من غابة وادي القصب بمعتمديتي قليبية وحمام الاغزاز، مرورا بغابة دار شيشو وغابة منزل بلقاسم بالهوارية، وصولا الى غابة وادي الجدي والرتيبة بمعتمدية تاكلسة.وأحدثت غابة دار شيشو منذ سنة 1930 في اطار خطة لتثبيت الكثبان الرملية، ولمقاومة زحف الرمال على المدن، وحماية الأراضي الفلاحية، عبر تشجير المناطق المحيطة بمعتمديات قليبية وحامام الاغزاز والهوارية بالصنوبريات، على غرار الصنوبر الحلبي والصنوبر الثمري وأنواع من أشجار الكالاتوس والاكاسيا وأنواع من الذرو والقدم التي تكون الغابة الشعراء التي تشكل ملجأ للحيوانات البرية، وفق نفس المصدر.وأكّد النّاصر أنّ الغابة تكتسي اليوم أهمية بيئية كبيرة خاصة، وأنها تحافظ على التنوع البيلوجي بالمنطقة التي تمثل نقطة رئيسية في رحلة عبور عديد الطيور المهاجرة من أوروبا الى افريقيا، و في رحلة عودتها الى أوروبا، كما تكتسي أهمية في التقليص من حدة العوامل البحرية وتأثيراتها على الأراضي الفلاحية.وبيّن أن إدارة الغابات ستتولى في الفترة القريبة القادمة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات البيئية، تنظيم سلسلة من الحلقات التحسيسية التوعوية بأهمية غابة دار شيشو، وبأهمية المحافظة عليها وصيانتها من مختلف مظاهر التلوث، ووقايتها من كل المخاطر التي تهدّدها وخاصة في اطار جهود التوقي من الحرائق التي غالبا من تنشب نتيجة لسلوك غير واع لرُوّاد الغابات، وفق تعبيره.