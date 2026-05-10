تاجيل مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين بعد رفض المؤتمرين بالاغلبية عقده اليوم

لم يعقد الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين مؤتمره الذي كان مقررا لليوم الأحد 10 ماي، وتقرر تأجيله الى موعد لم يحدده بعد رئيس المؤتمر، عثمان الجلولي الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الاعلام والنشر.ويعود تأجيل المؤتمر الى موعد لاحق إلى رفض المؤتمرين بالاغلبية عقد المؤتمر اليوم وامضائهم على عريضة في الغرض، حسب مصدر نقابي لم يفصح عن الاسباب الحقيقية وراء اتخاذ المؤتمرين هذا القرار.وأوضح ذات المصدر ان تاجيل المؤتمر الى موعد اخر لا يجب ان يتجاوز ال15 يوما مع صلاحية في تحديد الموعد تمنح لرئيس المؤتمر، حسب قوله.