وزارة الشؤون الثقافية وسفارة مصر بتونس والمركز الوطني للسينما والصورة يحتفون بمائوية المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين

Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 19:12
      
نظّمت سفارة جمهورية مصر العربية بتونس، بالاشتراك مع وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة، احتفالية ثقافية تحت عنوان "يوسف شاهين: قرن من السينما والإبداع"، وذلك في إطار مائوية المخرج العالمي الراحل (1926 - 2008).

وشهدت التظاهرة، التي احتضنتها العاصمة، مساء أوّل امس الجمعة، حضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى تونس، ورئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى المصري للثقافة، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، إلى جانب أكاديميين وإعلاميين ومثقفين تونسيين ومصريين.


وفي كلمته، أكّد سفير مصر بتونس، باسم حسن، عمق الروابط الثقافية بين البلدين، مشيراً إلى أن الثقافة تظل أبرز مجالات التقارب بين الشعوب. واستعرض أبرز إسهامات شاهين الإخراجية، معتبراً أن الاحتفاء به يُجدد الاعتزاز برمز من رموز السينما العربية، ومثمناً التعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية لإقامة هذه الفعالية.


من جهته، أوضح رئيس المركز الوطني للسينما والصورة، شاكر الشيخي، أن هذه الاحتفالية تمثّل محطة تمهيدية لبرنامج ثقافي أوسع سيُنظّم خلال أيام قرطاج السينمائية المقبلة في ديسمبر 2026. وأبرز أن علاقة شاهين بتونس تحمل رمزية خاصة، إذ كانت أولى تتويجاته الكبرى من خلال أيام قرطاج السينمائية سنة 1970.

وتضمنت الاحتفالية معرضاً للصور وثّّق أبرز محطات المسيرة الإبداعية لشاهين، وعرض فيلمين وثائقيين قصيرين من إعداد الإعلامي لطفي البحري، هما "تونس… مصر: حكاية سينما" و"شاهين: حدوتة سينمائية". كما قدّمت كل من الأستاذة ليلى بالرحومة والأستاذة ميرفت مديني مداخلتين أكاديميتين استعرضتا أبعاد المشروع السينمائي لشاهين. واختُتمت التظاهرة بعرض نسخة مرمّمة من فيلم "الأرض"، أحد أبرز أعمال المخرج الراحل، بإهداء من شركة أفلام مصر العالمية.
الأحد 10 ماي 2026 | 23 ذو القعدة 1447
