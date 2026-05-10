جمعية أزرقنا الكبير: إنقاذ سلحفاة بحرية بخليج المنستير

تمكّن بحّاران من إنقاذ سلحفاة بحرية من نوع ضخمة الرأس بخليج المنستير بعد العثور عليها عالقة بشباك الصيد حيث أطلق عليها إسم "إسراء".وتنقل فريق جمعية أزرقنا الكبير، وفق بلاغ صادر عنها، على عين المكان وتم نقل السلحفاة إلى مركز رعاية السلاحف البحرية بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار لتلقّي الرعاية اللازمة ومتابعة عملية التعافي.ودعت الجمعية في هذا الصدد، إلى الإتصال الفوري بها في حال العثور على سلحفاة بحرية سواء كانت حيّة أو نافقة، مؤكدة أنه سيقع التكفّل بالباقي بأفضل طريقة ممكنة.وفي سياق متصل، تدخّل فريق جمعية أزرقنا الكبير إثر الإبلاغ عن جنوح سلحفاة بحرية على شاطئ القراعية، ليتم نقلها إلى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة من أجل تحديد أسباب هذا النفوق.وشددت في هذا الشأن، على أن كلّ حادث نفوق أو جنوح للكائنات البحرية يعد مؤشّرًا هامًا على وضعية النظام البيئي البحري،، مؤكدة ضرورة تعزيز جهود التوعية وحماية التنوع البيولوجي البحري.