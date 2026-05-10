الرئيس الجديد للجامعة المهنية المشتركة للسياحة: سنواصل العمل على دعم السياحة البديلة

قال وليد طريطر رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية "سنواصل العمل على دعم السياحة البديلة عبر اسكتشاف وجهات سياحية جديدة غير تقليدية.

واضاف في تصريح لوكالة 'وات'، بمناسبة انتخاب المكتب الجديد للجامعة، سنعمل ضمن فريق متنوع يضم خبراء في السياحة الصحية وسياحة دور الضيافة واصحاب وكالات أسفار" على البحث عن حلول وموارد جديدة لدعم السياحة التونسية وخاصة الداخلية.


واوضح طريطر "استراتيجية عملنا التي سمتد على ثلاث سنوات (2029/2026)، ستواصل اعتماد نفس المنهج اي التركيز على تنويع المنتوجات السياحية.


واشار الى ان عمل المكتب الجديد سيركز على استكشاف نقاط القوة الكامنة في مناطق لا تصنف ضمن الوجهات التقليدية بهدف تركيز منتوج متنوع يشمل جميع الجوانب الثقافية والتاريخية اضافة الى المنتجات التقليدية، وذلك بالتعاون مع وكالات الاسفار.

وابرز ان "الجامعة نظمت في هذا الاطار ورشة عمل جمعت اصحاب دور الضيافة واصحاب وكالات الاسفار وخصصت لتبادل الاراء والافكار حول سبل العمل المشترك اضافة الى انجاز منصة ثنائية (b2b )تجمع كل المتدخلين في الميدان".

ومن الاهداف الاخرى للجامعة،اشار طريطر الى الحرص على دخول كراس الشروط الخاص بدور الضيافة حيز التطبيق الفعلي فضلا عن العمل على اقحام وكالات الاسفار المنضوية في اطار منظمي الرحلات السياحية
tours opérataurs) وايضا قطاع المنشطين السياحيين الذي يفتقر الى هيكل احاطة وحماية، وقطاع منظمي التظاهرات ضن الجامعة.

وجرت،امس السبت 9 ماي 2026، انتخاب رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة واعضاء مجلس الادارة.

وتوزيعت المهام داخل المكتب الجديد كالاتي:
الرئيس: وليد طريطر
نائبا الرئيس: شهلة كاخيا ومروان نور الدين
أمينة المال: كوثر مؤدب
الأمين العام: حسان هدار
