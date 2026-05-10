Babnet

مخبر البحث الاعلام والاتصال والسياقات الاتصالية ينظم الملتقى الدولي حول حقوق الانسان الرقمية والنوع الاجتماعي من 22 الى 24 اكتوبر 2026

Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 16:42
      
ينظم مخبر "البحث الاعلام والاتصال والسّياقات الانتقالية" بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار ملتقى دوليا من 22 الى 24 اكتوبر 2026 حول موضوع "حقوق الانسان الرقمية والنوع الاجتماعي (الجندر): الرهانات والضغوطات والرؤى النّقدية".

ووجه المنظمون في هذا الصدد، دعوة للمشاركة في اشغال الملتقى الدولي، الذي يعتمد ثلاث لغات وهي العربية والفرنسية والانقليزية، عبر مرحلة اولى يتم خلالها خاصة تقديم ملخصات من 400 الى 500 كلمة، علما وان موعد تقديم الملخصات حدد بيوم 30 ماي 2026 فيما تحدد موعد الرد على المقترحات بيوم 15 جوان 2026.


وأفاد المصدر ذاته، انه سيقع في المرحلة الثانية، تقديم المداخلة بعد قبولها من قبل اللجنة العلمية من خلال تقديم ملخص ب250 كلمة وسيرة ذاتية مختصرة عن الباحث او الباحثة (150 كلمة) ونص المداخلة من 40 الف الى 50 الف حرف مع الاعتماد في المراجع والبيبلوغرافيا على اسلوب شيكاغو على ان يتم ارسالها على العنوان التالي


mct@ipsi.uma.tn

ويهتم الملتقى وفق الورقة التقديمية له بالتناقضات التي تتسم بها الفضاءات الرقمية. فبالنسبة للنساء، يمكن أن تشكل التكنولوجيا الرقمية في آن واحد بديلا للتعبير والمواجهة وضمان الظهور للأصوات التي طالما تم إسكاتها، وفي الآن ذاته يمكن ان تشكّل تمظهرا للكراهية ضد النساء عبر الانترنات وفضاء للمراقبة والعنف ولإعادة إنتاج التفاوت على نطاق واسع.

وينطلق الملتقى من ثلاثة أسئلة مركزية وهي اولا "العالمية مقابل السياقية: هل يجب التفكير في الحقوق الرقمية ضمن القيم العالمية أم بصفتها حقوق متجذرة في سياقات جندرية وما بعد استعمارية؟" وثانيها "الحماية مقابل الاستقلالية :كيف يمكن تصميم تنظيمات تحمي الفئات المهمشة دون تقييد حرية التعبير أو تعزيز الرقابة؟" واخيرا ثالثها "الابتكار مقابل العدالة: كيف يمكن تحويل التقنيات الناشئة (مثل الذكاء الاصطناعي) إلى أدوات
بدلا من أن تكون أدوات تمييز خوارزمي؟ لتحقيق العدالة الجندرية".

ويهدف هذا الملتقى إلى جمع باحثين وباحثات من مختلف التخصصات (القانون وعلوم الإعلام والاتصال وعلم الاجتماع والعلوم السياسية ودراسات النوع الاجتماعي والحوسبة النقدية...)، من أجل إنتاج معارف وتحاليل دقيقة ومحددة السياق وملتزمة اجتماعيا عن العلاقة بين حقوق الإنسان والمجال الرقمي والنوع الاجتماعي. وهو يرنو إلى فهم هذه التحولات والمساهمة في التفكير في شروط بيئة رقمية أكثر عدالة وشمولية.

وقد تم تحديد خمس محاور للملتقى هي "المقاربات التقاطعية والديكولونيالية للحقوق الرقمية" و "الذكاء الاصطناعي، التحيزات الخوارزمية وعدالة النوع الاجتماعي" و "العنف السيبرني القائم على النوع الاجتماعي، المراقبة والمقاومة الرقمية" و "التربية الاعلامية الرقمية، والاندماج المتعدد الابعاد، وحقوق النّفاذ" والاستبداد الرقمي والانقلابات البراديغماتية في العالم العربي".
