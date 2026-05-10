باجة: تدخلات مكثفة لرفع اكثر من 100 طن من فضلات البناء والفضلات الحيوانية والمنزلية لتحسين الوضع البيئي بالجهة

انتظمت اليوم الاحد بنقاط مختلفة من مدينة تستور والصخيرة بولاية باجة، تدخّلات تهدف الى رفع اكثر من 100 طن من فضلات البناء والفضلات الحيوانية والمنزلية لتحسين الوضع البيئي ومؤشرات النظافة بالمنطقة.وبين الكاتب العام لولاية باجة قيس الطرابلسي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء،ان هذا التدخل المكثف لدعم البيئة بتستور يندرج ضمن سلسلة من التدخلات والعمل المتواصل الذى انطلق منذ اسابع والذى سيتواصل حتى القضاء على النقاط السوداء وتحسين مختلف مؤشرات النظافة والبيئة.وابرز ان التدخلات تتم بالتنسيق بين بلديات ولاية باجة وعدد من الإدارات الجهوية والمجتمع المدنى وانه يجري تنفيذها بكل مناطق ولاية باجة باستعمال الات ثقيلة ومتعددة للبلديات التي يتم بها التدخل والبلديات المجاورة وايضا الات لمصالح التجهيز والفلاحة، كما يشارك في هذا العمل عمال البلديات والغابات والمصالح الاخرى ذات العلاقة إضافة الى المتطوعين.وأعتبر معتمد تستور المكي العاتي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان التدخلات المسجلة اليوم الاحد بتستور من اكبر التدخلات ومن شانها دعم جمالية معتمدية تستور وتحسين البيئة، مبرزا انها شملت نقاط متعدددة بالساحات العامة لمدينة تستور وبالشارع الرئيسي والمدخل الشرقي والطريق الوطنية عدد 5 وبمنطقة التوسع البلدى الصخيرة.وبين العاتي ان تدخل اليوم يهدف الى دعم العمل البلدى اليومي لبلدية تستور ودعم العمل المشترك بين بلديات مجاز الباب وتبرسق وقبلاط المشاركة في نشاط اليوم مع مصالح الفلاحة والتجهيز والمجتمع المدنى، واضاف انّ العمل متواصل منذ اشهر للمحافظة على جمالية مدينة تستور ومناطق التوسع البلدى بها خاصة قبل فصل الصيف اعتبارا الى ان تستور تستقطب عددا كبيرا من الزوار من داخل تونس وخارجها.وتوجه بالمناسبة بنداء للمواطنيين وكل الأطراف لمعاضدة جهود البلدية والانخراط في هذه الأنشطة والحملات التي ستتواصل في الأيام القادمة.