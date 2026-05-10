JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:18 Tunis

اختتام فعاليات النسخة الثانية لنصف ماراطون بنزرت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a008933446ff5.30624025_gonfphqiljkem.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 14:31 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اختتمت ظهر اليوم الاحد فعاليات النسخة الثانية لنصف ماراطون بنزرت الذي انتظم بمشاركة حوالي 5500 شخص من المولعين بالنشاط الرياضي ولاسيما سباقات العدو الماراطونية.
وتولى والي بنزرت سالم بن يعقوب،وفق ماجاء على الصفحة الرسمية للولاية على شبكة التواصل الاجتماعي، الاشراف على الموكب الختامي، حيث تم بالمناسبة توزيع الجوائزعلى الفائزين بالمراتب الثلاثة الاولى في جميع السباقات والاصناف مع تكريم خاص لاسرة شهيد الوطن علي الخترشي.
كما شهد الموكب الختامي للتظاهر تكريم عدد من الرياضيين من ذوي الهمم وأيضا اعضاء لجنة التنظيم الموسعة لسباق نصف ماراطون بنزرت .

واعرب والي الجهة عن تقديره لجميع المساهمين من أعضاء لجنة التنظيم المشتركة الرسمية والمنظماتية والجمعياتية ومن المتطوعين في إنجاح التظاهرة التي حملت اسم الشهيد علي الخترشي ومؤكدا دعم السلط الجهوية لمثل هذه المبادرات ذات الابعاد الرياضية والاجتماعية والسياحية والتنموية والبيئية والتي من شانها المساهمة في مزيد اشعاع الجهة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329014

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 10 ماي 2026 | 23 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:18
16:04
12:23
05:16
03:36
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
35°-18
27°-17
28°-18
26°-15
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>