اختتام فعاليات النسخة الثانية لنصف ماراطون بنزرت

اختتمت ظهر اليوم الاحد فعاليات النسخة الثانية لنصف ماراطون بنزرت الذي انتظم بمشاركة حوالي 5500 شخص من المولعين بالنشاط الرياضي ولاسيما سباقات العدو الماراطونية.وتولى والي بنزرت سالم بن يعقوب،وفق ماجاء على الصفحة الرسمية للولاية على شبكة التواصل الاجتماعي، الاشراف على الموكب الختامي، حيث تم بالمناسبة توزيع الجوائزعلى الفائزين بالمراتب الثلاثة الاولى في جميع السباقات والاصناف مع تكريم خاص لاسرة شهيد الوطن علي الخترشي.كما شهد الموكب الختامي للتظاهر تكريم عدد من الرياضيين من ذوي الهمم وأيضا اعضاء لجنة التنظيم الموسعة لسباق نصف ماراطون بنزرت .واعرب والي الجهة عن تقديره لجميع المساهمين من أعضاء لجنة التنظيم المشتركة الرسمية والمنظماتية والجمعياتية ومن المتطوعين في إنجاح التظاهرة التي حملت اسم الشهيد علي الخترشي ومؤكدا دعم السلط الجهوية لمثل هذه المبادرات ذات الابعاد الرياضية والاجتماعية والسياحية والتنموية والبيئية والتي من شانها المساهمة في مزيد اشعاع الجهة.