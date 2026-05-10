JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:18 Tunis

بطولة إسبانيا - مبابي يغيب عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a008889642550.22967112_lmkjnfopgehqi.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 14:29 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب اليوم الأحد في البطولة الاسبانية لكرة القدم، في مباراة قد تتيح للعملاق الكاتالوني حسم اللقب في حال التعادل.

ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواصل مبابي عملية التأهيل، وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين، إذ قدّم أرقاما فردية مميزة بتسجيله 41 هدفا في 41 مباراة، لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير.
في المقابل، تواجد زميله ومواطنه أوريليان تشواميني ضمن قائمة الفريق، رغم العقوبة المالية التي فرضها عليه النادي بقيمة 500 ألف يورو، على خلفية شجار عنيف مع زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرّض بدوره لعقوبة وإراحة قسرية بسبب إصابة في الرأس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329013

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 10 ماي 2026 | 23 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:18
16:04
12:23
05:16
03:36
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
35°-18
27°-17
28°-18
26°-15
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>