الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى

Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 12:16
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة غدا الاثنين بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.

الاثنين 11 ماي 2026 – المجموعة الأولى

* سبورتينغ بن عروس – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
الحكم: بدر الدين علوي


* نادي حمام الأنف – أمل حمام سوسة
الحكم: باسم بلعيد

* اتحاد بوسالم – جمعية مقرين الرياضية
الحكم: ريان الدرعي

* هلال مساكن – هلال الشابة
الحكم: طاهر تليش

* مكارم المهدية – نادي المحيط القرقني
الحكم: فرح بالرابح

* بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين
الحكم: وليد الهذلي

* سكك الحديد الصفاقسي – كوكب عقارب
الحكم: إيهاب بن كيلاني

الثلاثاء 12 ماي 2026 – المجموعة الثانية

* القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية

* سبورتينغ المكنين – جمعية أريانة

* نسر جلمة – الملعب القابسي

* مستقبل القصرين – اتحاد قصور الساف

* تقدم ساقية الداير – هلال الرديف

* أمل بوشمة – النادي القربي

* قوافل قفصة – أولمبيك سيدي بوزيد
