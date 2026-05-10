الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى

الاثنين 11 ماي 2026 – المجموعة الأولى





الثلاثاء 12 ماي 2026 – المجموعة الثانية



أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من منافساتلبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة غدا الاثنين بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.* سبورتينغ بن عروس – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبةالحكم: بدر الدين علوي* نادي حمام الأنف – أمل حمام سوسةالحكم: باسم بلعيد* اتحاد بوسالم – جمعية مقرين الرياضيةالحكم: ريان الدرعي* هلال مساكن – هلال الشابةالحكم: طاهر تليش* مكارم المهدية – نادي المحيط القرقنيالحكم: فرح بالرابح* بعث بوحجلة – اتحاد تطاوينالحكم: وليد الهذلي* سكك الحديد الصفاقسي – كوكب عقاربالحكم: إيهاب بن كيلاني* القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية* سبورتينغ المكنين – جمعية أريانة* نسر جلمة – الملعب القابسي* مستقبل القصرين – اتحاد قصور الساف* تقدم ساقية الداير – هلال الرديف* أمل بوشمة – النادي القربي* قوافل قفصة – أولمبيك سيدي بوزيد