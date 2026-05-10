تركيز مكيفات ذات نجاعة طاقية عالية صنف "أ" في اطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشئات العمومية

تم في اطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشئات العمومية استبدال 10.000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف 1 لفائدة 80 مؤسسة عمومية مما مكن من تقليص 4000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.كما ساهم تجهيز 66 مؤسسة عمومية بـ 1600 نظام لقياس ومراقبة استهلاك الطاقة الى انقاص 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً ومتابعة أدقّ للاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسات العمومية.واحصت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 631 مشروع استثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية مما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيغاوات /ساعة في العام اقتصاد في الطاقة فضلا عن تخفيض ب14 طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون سنويا.ويجسد برنامج الإنتقال الطاقي التوجّهات الوطنية للانتقال الطاقي ويحوّلها إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد والبيئة داخل المنشآت العمومية.ويشمل تنفيذ هذا البرنامج مباني الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية او غير إلادارية وتعتبر ملكية الوزارة او المؤسسة للمبنى أو المقر المزمع تجهيزه بأنظمة الطاقة الشمسية و/أو النجاعة الطاقية شرطا أساسيا لإمكانية الانتفاع بمزايا البرنامج.ويهدف الى تجهيز المنشآت العمومية بمحطات شمسية فولطاضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء وانجاز عمليات النجاعة الطاقية مما يمكن هذه المؤسسات من خفض استهلاكها وترشيد نفقاتها في مجال الطاقة وخصوصا منها الكهرباء.ويهدف البرنامج الى تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30 بالمائة أي تقليص الاستهلاك من 31238 طن مكافئ نفط إلى 21714 طن مكافئ نفط في السنة.ويمتد انجاز برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية على مدى 4 سنوات وتناهز كلفته الجملية 200 مليون دينار. وهو ممول بقرض من طرف البنك الألماني للتنمية وبمساهمة كل من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم التي عهد اليها تنفيذ هذا البرنامج.وفي مجال الاعلام العمومي اصبحت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اول مؤسسة اعلامية عمومية تعتمد نموذجا طاقيا مستداما منذ 8 أفريل 2026 بفضل محطتها الفولطاضوئية، التي ستساهم في تأمين ما يقارب 70 بالمائة من احتياجاتها الكهربائية من مصدر نظيف ومتجدد.وتتكوّن المحطة من 68 لوحة شمسية بقدرة مركّزة تفوق 40 كيلوواط، وتُنتج حوالي 500 كيلواط/ساعة، مما سيُمكّن الوكالة من تخفيض فاتورة الطاقة بنسبة 50بالمائة.امام