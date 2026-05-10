بلدية قليبية تنظم جلسة عمل تشاركية حول مراجعة مثال التهيئة العمرانية يوم 14 ماي 2026

تنظم بلدية قليبية، جلسة عمل تشاركية حول مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة قليبية وقرية وادي الخطف، يوم الخميس 14 ماي الجاري، بمقر البلديةويأتي تنظيم هذه الجلسة في اطار المرحلة الاولى من دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية واعتمادا على مقاربة تشاركية تهدف الى تشريك مختلف الفاعلين في رسم التوجهات المستقبلية للمدينةودعت البلدية، كافة مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات ومهندسين ومهندسين معماريين ومواطنين الى حضورهذه الجلسة لتقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم المستقبلية والمساهمة في اثراء مشروع التهيئة العمرانيةوأكدت في سياق متصل، على ضرورة المساهمة في انجاح هذا المشروع ورسم رؤية مستقلية تشاركية لمدنية قليبية وقرية وادي الخطفمثال التهيئة العمرانية لمدينة قليبية هو وثيقة ترتيبيّة وقانونية تُحدّد قواعد استعمال الأراضي وتوزيع المناطق (سكنية، سياحية، صناعية) ببلدية قليبية ووادي الخطف على مساحة 3500 هكوتهدف مراجعته إلى تحيين المخطط العمراني ومعالجة النمو ودفع المشاريع العقاريةتعد مدينة قليبية من ولاية نابل قطباً سياحياً وفلاحياً وتاريخياً وتتطلب المراجعة توازناً بين التوسع العمراني وحماية الموارد الطبيعية والمناطق السياحية