JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:06 Tunis

بلدية قليبية تنظم جلسة عمل تشاركية حول مراجعة مثال التهيئة العمرانية يوم 14 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0054339978e6.11439005_qpngflkjmhoei.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 13:46 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تنظم بلدية قليبية، جلسة عمل تشاركية حول مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة قليبية وقرية وادي الخطف، يوم الخميس 14 ماي الجاري، بمقر البلدية

ويأتي تنظيم هذه الجلسة في اطار المرحلة الاولى من دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية واعتمادا على مقاربة تشاركية تهدف الى تشريك مختلف الفاعلين في رسم التوجهات المستقبلية للمدينة


ودعت البلدية، كافة مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات ومهندسين ومهندسين معماريين ومواطنين الى حضورهذه الجلسة لتقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم المستقبلية والمساهمة في اثراء مشروع التهيئة العمرانية


وأكدت في سياق متصل، على ضرورة المساهمة في انجاح هذا المشروع ورسم رؤية مستقلية تشاركية لمدنية قليبية وقرية وادي الخطف

مثال التهيئة العمرانية لمدينة قليبية هو وثيقة ترتيبيّة وقانونية تُحدّد قواعد استعمال الأراضي وتوزيع المناطق (سكنية، سياحية، صناعية) ببلدية قليبية ووادي الخطف على مساحة 3500 هك
وتهدف مراجعته إلى تحيين المخطط العمراني ومعالجة النمو ودفع المشاريع العقارية

تعد مدينة قليبية من ولاية نابل قطباً سياحياً وفلاحياً وتاريخياً وتتطلب المراجعة توازناً بين التوسع العمراني وحماية الموارد الطبيعية والمناطق السياحية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329006

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 10 ماي 2026 | 23 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:18
16:04
12:23
05:16
03:36
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
35°-18
27°-17
28°-18
26°-15
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>