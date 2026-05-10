ورشة تفكير لمرصد شاهد بعنوان "بعد أول تجربة لسحب الوكالة، المجالس المحلية بين الإطار القانوني والجانب التطبيقي

نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أمس السبت ، ورشة تفكير جهوية بعنوان "بعد أول تجربة لسحب الوكالة، المجالس المحلية بين الإطار القانوني والجانب التطبيقي".وبيّن المرصد أنّ هذه الورشة، التي حضرها نواب بالبرلمان عن جهة منوبة ونائب بمجلس الجهات والأقاليم وممثل عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونشطاء بالمجتمع المدني، هي السادسة من نوعها التي انتظمت في عدة ولايات على غرار ولاية صفاقس و المهدية والكاف وسليانة وتطاوين في إطار مشروع ينفذه المرصد يحمل نفس عنوان الورشة، حسب ما نشره على صفحته ب"فايسبوك".وتطرّقت الورشة في أشغالها للإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية، وتمحورت المداخلات حول ضرورة فهم الدور الحقيقي للنائب المحلي ومحاولة تجنّب الخلط بين المجلس البلدي والمجالس المحلية.كما ناقشت الورشة كذلك موضوع سحب الوكالة من النائب، بين النص والواقع. وقدم المدير الجهوي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسني السحباني، في هذا الإطار، مداخلة عن الشروط والإجراءات القانونية لسحب الوكالة، وقد ناقش الحضور آلية سحب الوكالة بين نجاعتها كآلية تقييم للنواب وبين شروط تطبيقها.واختتمت الورشة بجمع التوصيات قصد تقديمها في ندوة وطنية سيعقدها المرصد في شهر جوان القادم بحضور نواب من الغرفتين.