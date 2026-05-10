رجة ارضية بقوة 3.1 درجة على سلم ريشتر شمال شرق سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم الاحد على الساعة 03 و 26 دقيقة (بالتوقيت المحلي)

وبلغت قوة الرجة وفق بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي ،3.1 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية ب 35.02 درجة خط عرض و ب 9.61 درجة خط طول، وذلك شمال شرق سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد

