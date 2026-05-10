رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية

Publié le Dimanche 10 Mai 2026 - 09:17
      
تؤدي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أيام 10 و11 و12 ماي 2026 زيارة رسميّة إلى جمهورية كينيا، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام" (Africa Forward): شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو"، التي ستنعقد يومي 11 و12 ماي 2026 بالعاصمة الكينية نيروبي
 

وسيترأس هذه القمة الأفريقية الفرنسية، وفق بلاغ لمصالح رئاسة الحكومة، الرئيس الكيني وليام روتو ،والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية

 
 وستنتظم بالمناسبة ،جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر،والسلم والأمن،وإصلاح المنظومة المالية العالمية، بالإضافة إلى أربع جلسات حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة ،وتطوير قدرات الإنتاج المحلي والإقليمي بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الإفريقية،وتطوير الزراعة المستدامة وذات القيمة المضافة،وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي، وإمكانات الاقتصاد الأزرق
 

وستبحث هذه القمة سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. وسيكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية ،بالإضافة إلى مشاركتها في الجلسات العامة والحوارية
 
ويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة وفد يضم مسؤولين من رئاسة الحكومة ،ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج ،والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي
 
