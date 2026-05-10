في قلب المدينة العتيقة، فضاء للرسكلة الإبداعية يجسد مقاربة الاقتصاد الدائري والادماج الاقنصادي

في قلب مدينة تونس العتيقة، في فضاء يختلف عما جاوره، تتحوّل أغلفة القهوة إلى حقائب يد، وعبوات الورق المقوى أو الورق أو البلاستيك المستعملة إلى حاملات أقلام أو حقائب صغيرة أو محافظ. وراء هذه القطع التّي يعاد تصميمها، يبرز طموح جلي للحدّ من النفايات وتعزيز الإدماج الاقتصادي، من خلال مقاربة الاقتصاد الدائري باعتباره بديلا مستديما لنموذج تنموي قائم على الاستهلاك المفرط واستنزاف الموارد.في هذا الفضاء المسمى "متجر المدينة"، والذي افتتح منتصف أفريل 2026، بسوق الباي، ببادرة من جمعية "تونس للرسكلة"، الناشطة في المجال البيئي، تعرض منتوجات "الرسكلة الابداعية"، وهي ممارسة تحول المواد المستعملة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، دون المرور بمرحلة الإتلاف الصناعي.ولا يقتصر المشروع، الذّي تشرف عليه جمعية "تونس للرسكلة"، بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية (FCIL)، على بيع منتجاته كفضاء تجاري فقط، بل لعب دور المخبر البيئي وأداة للتوعية بمقاربة "صفر نفايات". "هدفنا هو إظهار أن النفايات يمكن أن تكون جميلة ومفيدة. نود تشجيع العامة على اتباع استهلاك مسؤول، مع خلق فرص اقتصادية جديدة"، ذلك ما أدلى به رئيس الجمعية، حسام حمدي، لصحفيين تونسيين، خلال زيارة لمقر الجمعيّة في إطار دورة تكوين في الصحافة البيئية.يتيح المتجر للباحثين عن التفرد والتميز أكسسوارات مبتكرة وبلمسات حرفيين مبدعين أعادو تصميمها من مواد تمّت رسكلتها وقطع مستعملة وموارد مستديمة. ويحظى الفضاء رغم افتتاحه حديثا بمساندة العديد من الحرفيين والعلامات التجارية المحلية، التي وفرت منتجاتها للعرض فيه.وفق رئيس الجمعية، خلق المشروع، الذي يعتمد مبدأ (3R) التقليص، إعادة الاستعمال، وإعادة التدوير، ديناميكية في المدينة العتيقة، حيث تشارك حوالي 200 أسرة وأربع مدارس وحوالي خمسين تاجرا من المدينة القديمة في أنشطة الحد من النفايات البلاستيكية والفرز الانتقائي.بالنسبة "تونس رسكلة" يبقى التحدي مع ذلك هو الفرز من المصدر. "70 بالمائة من النفايات المنزلية، في تونس، هي مواد عضوية، و25 بالمائة مواد قابلة لإعادة التدوير، في ما تشكل 5 بالمائة، فقط، موادا غير قابلة للرسكلة. وبدون الفرز من المصدر، لا يمكن أن يكون هناك إعادة تدوير فعال"، وفق حسام حمدي. وتؤمن الجمعية، التّي تأسست بفعل شبكة من المتطوعين وخمسة موظفين دائمين مكلفين، خصوصا، بعمليات الفرز والجمع، أيضا، خدمة تجميع النفايات القابلة لإعادة التدوير من المنازل والمؤسسات.ومنذ سنة 2018، طورت الجمعيّة آلية تربط بين الأفراد والمتاجر والمؤسسات الراغبة في تثمين تدوير نفاياتها. ويقول المسؤول والناشط البيئي "من الضروري اليوم ملاءمة التشاريع بهدف مزيد تشجيع تثمين المواد القابلة لإعادة التدوير، خصوصا، تلك التي تعد قليلة الجدوى اقتصاديا".داخل ورشات عمل بالمدينة العتيقة، تجد المواد، التّي وقع فرزها، حياة ثانية بفضل عمل الحرفيين. المشروع، الذي لازال في مرحلة التجربة، سمح بخلق ديناميكية جمعت بين الفاعلين في عملية الجمع والفرز والحرفيين المبدعين، بحسب الجمعية.من خلال هذه المبادرة، تأمل "تونس رسكلة" في إثبات أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يتجاوز إطار النشاط البيئي ليصبح نموذجا اقتصاديا محليا، قادرا على الجمع بين الإبداع والحد من افراز النفايات وخلق فرص عمل مستديمة. ويسعى المتجر، بذلك، إلى جعل المدينة مكانا يلتقي فيه التراث الحرفي بالتحوّل البيئي.وبالنسبة لقائمين على المشروع وشركائهم، تتجاوز الطموحات مجرد الحرفية البيئية. فالهدف هو ترسيخ ثقافة ”صفر نفايات“ بشكل مستدام في أنماط الاستهلاك في تونس، في وقت لا يزال فيه تراكم النفايات في الطبيعة والمساحات الحضرية يمثل تحديا بيئيا كبيرا، في حين أن إعادة تدوير النفايات المنزلية تكاد تكون معدومة.