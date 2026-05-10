افتتاح الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح ببن عروس تحت شعار "المسرح والتكنولوجيا"

تحت شعار "المسرح والتكنولوجيا"، افتتحت يوم السبت بدار الثقافة النموذجية ببن عروس فعاليات الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح بتقديم عرض مسرحي بعنوان "جرانتي العزيزة " للفاضل الجزيري، حضره والي الجهة عبد الحميد بوقديدة وعدد من المسرحيين من تونس وخارجها.وأفادت المديرة الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس ورئيسة الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح، حياة العلوي على هامش افتتاح المهرجان الذي يتواصل الى غاية 16 ماي الجاري ان هذه الدورة تسلط الضوء على أهمية الرقمنة كمفهوم مكمل وفاعل في تطوير فن المسرح، مضيفة إن البرمجة الثرية والمتنوعة للمهرجان تواصل رسم ملامح المشهد المسرحي وتراهن على الشباب وتحتضن التجارب وتفتح النوافذ على المسرح العربي والدولي.وقالت حياة العلوي ان هذه الدورة التي تجمع في مضمونها بين العروض المسرحية والورشات والمنتديات والأنشطة الفكرية وتعكس رؤية وزارة الشؤون الثقافية في مواكبة التحولات الرقمية ودمجها في الفن الركحي، تركز اساسا على الرقمنة التي أعادت تعريف مفهوم العرض المسرحي لينتقل من الخشبة التقليدية إلى فضاءات رقمية تفاعلية تتيح اندماج الفن بالتقنية وتوسع من نطاق المشاركة الجماهيرية.وأكدت أهمية تواجد مساحة للحوار والتواصل بين المسرح والتكنولوجيا وفتح الباب للتجارب التي توظف الرقمنة والاضاءة الذكية والسينوغرافيا المعاصرة دون التفريط في جوهر المسرح والنص والممثل والأداء، وفق تعبيرها وهو ما سيساهم في تجاوز المفهوم التقليدي للأداء نحو رؤية جديدة حيث يصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً إبداعياً يُعيد صياغة العلاقة بين الفنان والتقنية والجمهور.وينتظم على هامش فعاليات المهرجان معرض للصور الفوتوغرافية يوثق في جانب منه اعمال الفنان المسرحي الراحل علي بن عياد.ويتضمن بررنامج الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح مجموعة من العروض المسرحية منها "هوما" يوم 10 ماي الجاري وعرض مسرحي بعنوان "وزن الريشة" وعرض "إقامة شهيرة" يوم 11 ماي الجاري والعرض المسرحي "بنادم" والمسرحية الأردنية "الخادمات" يوم 12 ماي الجاري. وستتختتم فعاليات المهرجان بعرض مسرحية "تمثال" حجر".كما يتخلل فعاليات المهرجان موكب تكريم لمجموعة من المسرحيين من عدة دول عربية.وتسجل هذه الدورة تنظيم مجموعة من الورشات والمنتديات الفكرية التي تتمحور أساسا حول مواضيع مختلفة منها "نحو مقاربات جديدة للممارسة الرحكية في ظل التحولات التكنولوجية" و"التناسق بين مكونات البصرية والسمعية للعرض المسرحي و"الممثل بين الذاكرة الانفعالية".