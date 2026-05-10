القيروان: 59 طالبا وطالبة بجامعة القيروان يتحصلون على صفة الطالب المبادر

تحصّل 59 طالبا وطالبة ينتمون الى مختلف المؤسسات الجامعية بجامعة القيروان على صفة الطالب المبادر من مجموع 170 طالبا وطالبة تقدموا بأفكار مشاريع، وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة إسناد الصفة الوطنية للطالب المبادر التي نظّمها قطب الطالب المبادر، اليوم السبت، بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة القيروان.وأكّد رئيس جامعة القيروان، محمد الغندور، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا البرنامج يندرج ضمن سياسة الجامعة للتشجيع على المبادرة والابتكار، مشدّدا على أن صفة "الطالب المبادر" ليست مجرد شهادة فخرية بل هي مسؤولية وطنية تهدف الى تحويل الأفكار الأكاديمية إلى مشاريع اقتصادية واجتماعية ملموسة.وأضاف أن جامعة القيروان، التي تضم مؤسسات جامعية بكل من القيروان وسيدي بوزيد والقصرين، تسعى من خلال هذه الفعاليات الى خلق ديناميكية جديدة تسمح للطالب بأن يكون باعثا لفرص العمل بدل انتظارها مما يساهم في تعزيز التشغيل ودفع عجلة التنمية المستدامة.وكشفت المشاريع المتوجة عن تنوع مجالات الابتكار لدى الطلبة المبادرين الذين اكد عدد منهم في تصريحاتهم لصحفيّة"وات" أن مشاريعهم ستساهم في تقديم إجابات تقنية وعلمية للتحديات المجتمعية والاقتصادية.وفي هذا الاطار، تطرق الطالب، منتصر منصوري، المتحصل على شهادة الماجستير في هندسة الأنظمة الصناعية من كلية العلوم والتقنيات بالقيروان، الى مشروعه الذي يقدم حلولا تقنية وطبية وصناعية دقيقة تهدف إلى تصنيع وصيانة البدائل العظمية لترميم إصابات الجمجمة عن الحوادث المرورية وغيرها.وفي مجال التغذية الصحية والعلاجية، تحدّثت الطالبة بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان، أمل محبوبي، عن مشروعها المتمثل في تطوير مستحضر نباتي بديل للملح موجه لمرضى ضغط الدم بنفس خصائص الملح العادي وطعمه، لكن دون أن يتسبب لهم في ارتفاع ضغط الدم ويساهم في تعزيز جودة حياتهم الصحية.ولم تغب الحلول الرقمية عن هذه التظاهرة، وذلك من خلال مشروع تطبيقة هاتفية لنورهان بوعزيز، الطالبة بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان، اختصاص إجازة في الاقتصاد، وهي تطبيقة تهدف إلى ربط الصلة بين الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال تطوعية والجمعيات التي تحتاج إلى متطوعين، وأوضحت بوعزيز أن هذا التطبيق يسهل العملية على الطرفين حيث يجد المتطوع الفرص المتاحة بسهولة، وفي المقابل تجد الجمعيات الكفاءات التي تحتاجها.يذكر أن "صفة الطالب المبادر" تعدّ علامة وطنية تمنح للطلبة أصحاب الأفكار الريادية، حيث تهدف بالتعاون مع مراكز المهن وإشهاد الكفاءات إلى صقل مهاراتهم الشخصية والتواصلية عبر تكوين تطبيقي مكثف، ويفتح هذا البرنامج أبوابه لكافة الطلبة بمختلف اختصاصاتهم، معتمدا على معايير انتقاء دقيقة ترتكز على وضوح وتميز فكرة المشروع والنشاط الجمعياتي للمترشح، فضلا عن تميزه اللغوي مما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على نحت مسار مهني مستقل يرتكز على التشغيل الذاتي.ويسلك الطالب داخل هذا البرنامج مسارا تصاعديا يتألف من ثلاثة مستويات تحفيزية تبدأ بصفة "الطالب الناشئ" ثم "الطالب المبادر" عقب المصادقة على مخطط الأعمال، وصولا إلى صفة "الطالب الباعث" عند الانطلاق الفعلي في تأسيس المؤسسة، ويرافق هذا التدرج منظومة تأطير يؤمنها خبراء وأكاديميون تشمل دورات تكوينية في الدراسات المالية والجبائية والقانونية، مع منح الطالب امتيازات أكاديمية استثنائية كمرونة جداول الأوقات، واعتبار مشروع المؤسسة مشروعا لختم الدروس، مع إدراج الصفة رسميا في الشهادة الجامعية لتعزيز موقعه أمام المستثمرين.ولضمان النجاح التقني والمالي يتيح البرنامج للطلبة استغلال موارد الجامعة المتطورة من مخابر تجديد ومكاتب نقل التكنولوجيا، مما يسهل عملية التشبيك وتكوين فرق عمل متكاملة، كما يساعد الطلبة على تمويل مشاريعهم عبر ربطهم بالهياكل المانحة، وذلك سعيا لتغيير الثقافة السائدة من البحث عن الوظيفة إلى ابتكارها.