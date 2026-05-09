مارتينيز يقود إنتر للفوز على لاتسيو قبل لقائهما بنهائي كأس إيطاليا

قاد ​لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر ​ميلانو للفوز 3-صفر على ‌مضيفه لاتسيو في ‌بطولة الدرجة ‌الأولى الإيطالية لكرة القدم اليوم السبت، ليحصل على دفعة معنوية قبل ⁠أيام من لقاء الفريقين مجددا في نهائي كأس إيطالياوبعدما توج إنتر ​فعليا بالبطولة الإيطالية، ونظرا لابتعاد لاتسيو عن صراع ⁠التأهل للمسابقات القارية، كانت المباراة بمثابة اختبار نهائي للمباراة الحاسمة ⁠يوم الأربعاء على ملعب أوليمبيكو.وعزّز مارتينيز، الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية بعد غياب بسبب الإصابة، مكانته على رأس قائمة هدافي البطولة بافتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة.ولعب ماركوس ​تورام تمريرة طويلة برأسه، فسدد المهاجم الأرجنتيني الكرة مباشرة، مسجلا هدفه 17 في ‌البطولة هذا الموسم.وضاعف إنتر تقدمه قبل ستّ دقائق من نهاية الشوط ⁠الأول عندما تبادل مارتينيز الكرة ‌بشكل رائع مع آندي ضيوف على الجانب الأيسر، قبل أن يمررها إلى بيتر سوتشيتش الذي سدد الكرة من على حافة منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الزاوية العليا.وتعقدت مهمة ‌لاتسيو قبل مرور ⁠ساعة من المباراة، عندما طُرد أليسيو رومانيولي بسبب تدخل خطير على أنجي-يوان بوني، ‌ليكمل صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.وحسم الضيوف الفوز في الدقيقة 75 بعد هجمة ‌سلسة ⁠عبر خط الوسط انتهت بتسديدة من هنريك مخيتاريان سكنت الشباك.