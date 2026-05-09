انتخاب التلفزة التونسية نائباً لرئيس المؤتمرالدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط

Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 20:26
      
انتُخبت مؤسسة التلفزة التونسية، بالإجماع، نائبًا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط"COPEAM"، من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بن نصير، وذلك خلال أشغال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر السنوي للمنظمة المنعقدة من 7 إلى 9 ماي الجاري بتونس العاصمة.

واعتبرت المؤسسة ، في بلاغ أصدرته يوم السبت، أن هذا الانتخاب يمثل تأكيدًا للمكانة التي باتت تحتلها تونس على الساحة الإعلامية الإقليمية والدولية، خاصة وأن الدورة الحالية تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس منظمة “COPEAM”، إلى جانب الذكرى الستين لانبعاث مؤسسة التلفزة التونسية باعتبارها من بين المؤسسات المؤسسة لهذا الفضاء الإعلامي المتوسطي.


وشهد المؤتمر مشاركة مديري وممثلي مؤسسات الإعلام السمعي البصري وخبراء ومهنيين من مختلف دول المتوسط وأوروبا وإفريقيا، حيث تم التباحث حول التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع الإعلامي في ظل الثورة الرقمية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالمصداقية والمحافظة على العلاقة مع الجمهور وخاصة فئة الشباب.


وتمحورت أشغال المؤتمر حول موضوع "وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمجتمعات: أبرز المكتسبات والتحديات المستقبلية"، حيث تم التطرق إلى دور الإعلام في الحفاظ على تماسك المجتمعات وتعزيز قيم الحوار والانفتاح والتنوع الثقافي، إلى جانب استشراف مستقبل الإعلام العمومي في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة.

كما مثّل المؤتمر مناسبة للتأكيد على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الإعلامية المتوسطية وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإنتاج المشترك والتكوين والتحول الرقمي، بما يساهم في تطوير إعلام مهني مسؤول وقادر على مواكبة انتظارات المجتمعات.

واستعرضت التلفزة التونسية خلال هذه التظاهرة الدولية أبرز مشاريعها التطويرية وبرامجها الجديدة، فضلاً عن جهودها في تحديث البنية التقنية والرقمية وتعزيز جودة المضامين الإعلامية والثقافية، بما يكرّس دورها كخدمة إعلامية عمومية جامعة ومنفتحة على محيطها العربي والمتوسطي والإفريقي.

وأكد المشاركون، في ختام أشغال المؤتمر، ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف الفاعلين في قطاع الإعلام السمعي البصري والعمل المشترك من أجل بناء إعلام أكثر إنسانية ومصداقية وقدرة على مجابهة التحديات المستقبلية.
