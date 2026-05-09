كاس أمير قطر الفرجاني ساسي يقود الغرافة نحو الظفر باللقب

قاد الدولي التونسي الفرجاني ساسي فريقه الغرافة نحو المحافظة على لقب كأس ​أمير قطر لكرة القدم بتسجيله الهدف الأول في الفوز العريض على السد 4-1 في مباراة الدور النهائي اليوم السبت على ملعب خليفة الدولي.وحرم الغرافة، الذي توج بلقبه ‌التاسع لكأس أمير قطر، السد من الفوز بالثنائية المحلية هذا الموسم.وأمام نحو 38 ألف متفرج، افتتح فرجاني ⁠ساسي أهداف الغرافة في الدقيقة 21 من تسديدة قوية بعد مجهود وتمريرة من أحمد الجانحي.وأرسل ساسي تمريرة عرضية إلى الجزائري ياسين براهيمي ليطلق تسديدة من ​مدى قريب في مرمى مشعل برشم حارس السد في الدقيقة 27 ليجعل النتيجة 2-صفر.وحاول السد ⁠تقليص الفارق وأطلق كلاودينيو تسديدة قوية استقرت في يد خليفة أبوبكر حارس الغرافة في الدقيقة الأخيرة من ⁠الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.وعكس سير المباراة، جعل براهيمي النتيجة 3-صفر لحامل اللقب من وضع إنفراد إثر تمريرة طويلة من الأيسلندي المخضرم آرون جونارسون (37 عاما) ليراوغ المدافع خوخي بوعلام ويضع الكرة في مرمى برشم من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63.وبعدها بدقيقتين أطلق بيدرو ميغل مدافع السد ضربة رأس رائعة علت العارضة بقليل.وقلص البديل ديفيرسون الفارق للسد قبل النهاية بدقيقتين عندما مر من ⁠ثلاثة مدافعين وأرسل تسديدة أرضية زاحفة في مرمى أبوبكر.وفي الدقيقة ‌الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، اختتم الجزائري براهيمي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ثلاثيته عندما سجل الهدف الرابع للغرافة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية متقنة من عمرو سراج.وتسلم الثلاثي براهيمي وساسي والجانحي الكأس من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.