كاس تونس لكرة السلة - النادي الافريقي يتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه

توج النادي الافريقي بلقب كاس تونس لكرة السلة للموسم الرياضي 2025-2026 بفوزه على الاتحاد المنستيري بنتيجة 67-50 في مباراة الدور النهائي التي اقيمت اليوم السبت بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

وهو اللقب الثامن في سجل النادي الافريقي بعد سنوات 1982 و1999 و2001 و2003 و2014 و2015 و2024.

يذكر ان الاتحاد المنستيري كان قد حسم لقب بطولة هذا الموسم للمرة العاشرة في تاريخه.