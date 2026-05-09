الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد: نتائج الدفعة الثانية
استكملت اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد، حيث التحقت أندية النادي الإفريقي ونادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات بـالترجي الرياضي التونسي في الدور نصف النهائي.
نتائج مباريات السبت 9 ماي 2026
قاعة باردوالملعب التونسي 31-32 نادي ساقية الزيت
(بعد التمديد ورميات الترجيح)
قاعة بني خياربعث بني خيار 20-29 النادي الإفريقي
قاعة الحماماتجمعية الحمامات 28-27 سبورتينغ المكنين
نتيجة الجمعة 8 ماي 2026
قاعة الزواويالترجي الرياضي التونسي 28-19 النجم الرياضي الساحلي
وبذلك يكتمل مربع نصف النهائي لكأس تونس، في انتظار تحديد برنامج مواجهات الدور القادم.
نتائج مباريات السبت 9 ماي 2026
قاعة باردوالملعب التونسي 31-32 نادي ساقية الزيت
(بعد التمديد ورميات الترجيح)
قاعة بني خياربعث بني خيار 20-29 النادي الإفريقي
قاعة الحماماتجمعية الحمامات 28-27 سبورتينغ المكنين
نتيجة الجمعة 8 ماي 2026
قاعة الزواويالترجي الرياضي التونسي 28-19 النجم الرياضي الساحلي
وبذلك يكتمل مربع نصف النهائي لكأس تونس، في انتظار تحديد برنامج مواجهات الدور القادم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328984