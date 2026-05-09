الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد: نتائج الدفعة الثانية

استكملت اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد، حيث التحقت أندية النادي الإفريقي ونادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات بـالترجي الرياضي التونسي في الدور نصف النهائي.

نتائج مباريات السبت 9 ماي 2026

قاعة باردو

الملعب التونسي 31-32 نادي ساقية الزيت
(بعد التمديد ورميات الترجيح)


قاعة بني خيار

بعث بني خيار 20-29 النادي الإفريقي

قاعة الحمامات

جمعية الحمامات 28-27 سبورتينغ المكنين

نتيجة الجمعة 8 ماي 2026

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي التونسي 28-19 النجم الرياضي الساحلي

وبذلك يكتمل مربع نصف النهائي لكأس تونس، في انتظار تحديد برنامج مواجهات الدور القادم.
