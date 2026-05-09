الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد: نتائج الدفعة الثانية

نتائج مباريات السبت 9 ماي 2026





استكملت اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد، حيث التحقت أندية النادي الإفريقي ونادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات بـالترجي الرياضي التونسي في الدور نصف النهائي.الملعب التونسي 31-32 نادي ساقية الزيت(بعد التمديد ورميات الترجيح)بعث بني خيار 20-29 النادي الإفريقيجمعية الحمامات 28-27 سبورتينغ المكنينالترجي الرياضي التونسي 28-19 النجم الرياضي الساحليوبذلك يكتمل مربع نصف النهائي لكأس تونس، في انتظار تحديد برنامج مواجهات الدور القادم.