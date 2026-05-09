الرابطة الاولى: إنهاء العلاقة التعاقدية بين اتحاد بن قردان والمدرب سفيان الحيدوسي

أكد ياسين عبيد الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي ببن قردان انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الاول لفريق أكابر كرة القدم سفيان الحيدوسي بالتراضي بين الطرفين.وأضاف عبيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت انه سيتم الاعلان خلال الساعات القادمة عن هوية المدرب الجديد الذي سيتولى الإشراف على اتحاد بن قردان في الجولة الختامية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى أمام الترجي الرياضي بملعب 7 مارس ببن قردان يوم الخميس 14 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.ويعدّ الحيدوسي الذي ارتبط مع الفريق بتاريخ 23 مارس الفارط ثالث مدرب يشرف على حظوظ اتحاد بن قردان خلال الموسم الجاري بعد كريم دلهوم ونضال الخياري.يذكر ان اتحاد بن قردان يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 35 نقطة.ر - طارق