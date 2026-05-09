المشاركون في الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية يحملون السلطات مسؤولية الشح المائي

حمل المشاركون في الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية، السلطات مسؤولية الشح المائي الذي لا يعتبر، وفق تقديرهم،"مجرد قدر مناخي بل نتيجة حتمية لمنوال تنموي استخراجي واستنزافي يفضّل التصدير الفلاحي والصناعي الملوّث على حساب الحق الكوني للمواطنين في مياه الشرب".وإستنكر المشاركون، في البيان الختامي، للملتقى الوطني، المنعقد أيام 24 و25 و26 أفريل 2026 بشنني من ولاية قابس، تحت شعار "الماء والطاقة: رهانات السيادة الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والإمبريالية"، الصادر، السبت، عن المرصد التونسي للمياه، التعامل السطحي للسلطة مع أزمة المياه، وإختزالها في سردية "العوامل الطبيعية" أو "شح الأمطار"، للتهرب من مسؤولياتها في وضع سياسات مائية مستديمة تضمن الأمن المائي للجميع.وشددوا، خلال اللقاء، الذي سجل مشاركة واسعة لنشطاء المجتمع المدني وخبراء وباحثين أكاديميين ونقابيين وفلاحين، على أنه لا سيادة وطنية دون سيادة غذائية ومائية، وأن استدامة الموارد لا تتحقق عبر توريد التكنولوجيا المكلفة، التّي تزيد من المديونية، بل عبر دعم صغار الفلاحين، وتثمين المعارف الفلاحية المحلية، واعتماد الزراعة الإيكولوجية كصمّام أمان حقيقي.وحثوا في السياق ذاته، على التوجه نحو البذور الأصلية (خاصة في الحبوب والأعلاف) لفك الإرتباط بالشركات متعددة الجنسيات، وتقليل الإعتماد على الأسمدة الكيميائية، وترشيد استهلاك المياه وتشجيع صغار الفلاحين على التنظم الجماعي واستغلال الهياكل الفلاحية الموجودة (الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والهياكل المهنية القطاعية) لتوحيد جهودهم وتبادل الخبرات.وطالبوا الدولة بفرض خارطة إنتاج فلاحي تأخذ بعين الإعتبار التغيّرات المناخية، والتوجه نحو زراعات غير مستنزفة للموارد المائية لتأمين الغذاء المحلي وترشيد المياه.وأكدوا وجوب إعتماد منهج تشاركي وطني في وضع السياسات الوطنية المتعلّقة بالطاقات المتجددة يضمن تمثيل جميع الأطراف المتداخلة من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصّة التونسيّة ومؤسسات البحث العلمي وممثلي النقابات الوطنية وممثلي المجتمع المدني الوطني والمحلي.واعتبروا أن الإنتقال الطاقي في تونس مسقط ويُدار من أعلى إلى أسفل ويفتح الباب أمام الشركات الأجنبية الكبرى لإحتكار إنتاج الكهرباء وضرب المرفق العام (الشركة التونسية للكهرباء والغاز)، داعين لمنح الأولوية في إنتاج الكهرباء للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركات الخاصة التونسية مع فرض مواصفات تحمي البيئة والمجتمعات المحلية.ودعوا بوجوب "التصنيع المحلي" وبتكنولوجيات مبتكرة محلية وضمان عدم تحوّل تونس لمجرد "أرض عبور" للمعدات الأجنبية وخلق ديناميكية صناعية محلية في مجال الطاقة، علاوة على ربط الحق في الطاقة بالحق في الماء عبر منع إقامة أي مشاريع طاقية كبرى (الهيدروجين الأخضر) في المناطق التي تعاني من إجهاد مائي.كما طالبوا بتوجيه البحث العلمي نحو "السيادة الطاقية والمائية"، عبر تكييف برامجها العلمية والتقنية لتطوير تكنولوجيات محلية ضامنة للسيادة، خاصّة في مجالات تخزين الطاقة والنجاعة الطاقية، التي تحمي الموارد الفلاحية والمائية.