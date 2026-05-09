سيدي بوزيد: ملتقى علمي حول ظاهرة العنف المدرسي

انتظم، اليوم السبت، بمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد،، ملتقى علمي تحت عنوان "العنف المدرسي: من أجل فضاء مدرسي آمن، وذلك ببادرة من الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين، وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.وأكد رئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين، بوزيد العكشي، في تصريح لوكالة "وات"، على أهمية موضوع العنف المدرسي باعتباره يمسّ أهم شريحة في المجتمع والبيئة التعليمية، ويتطلّب تكاتف مختلف الجهود لوضع حلول له.بدورها، أشارت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد، بسمة غانمي، إلى أن العنف المدرسي أصبح موضوعا حسّاسا وذو أهمية كبرى لدى العائلة التونسية، ومختلف الأوساط الاجتماعية، لذلك تسعى مصالح الشؤون الثقافية الى تطبيق مقاربة ثقافية وقائية، يمكن أن تساهم في الحدّ من انتشاره من خلال التأطير والإحاطة لضمان مستقبل آمن للأطفال لأنهم عماد المستقبل.وذكر استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بصفاقس، عمر زعفوري، أن التلميذ يمثّل ذاتا تحمل تاريخ وتجارب وثقافة عائلة، ليجد نفسه ممزقا بين ما يفرضه عليه المجتمع من قيم اجتماعية زاجرة ورادعة والأوضاع التي يجدها داخل المؤسسة التربوية، بما سيولّد لديه عنفا عندما يحاول التوفيق بين هذين الوضعين، والتكييف الفعلي مع الضغوطات التي ستسلط عليه، على غرار التقييم، ومعاملة الأستاذ للتلميذ، والعقوبات التي تسلط عليه عندما يخالف القوانين المدرسية.وبيّن أن التلميذ سينزع الى العنف كرد فعل ولرغبة منه في فرض ذاته، والاختلاف عن الآخرين، ورفض التنميط ليعبّر عن نفسه بـأنه مختلف ومتمايز عن الاخرين، وفق تعبيره.وأكد أن الحلول لتجاوز هذه الظاهرة مرتبطة بطبيعة المسألة، وتتطلب أولا معالجة الظروف والعلاقات داخل المدرسة، ومراجعة علاقة المربي بالمربى (التلميذ)، وأيضا القوانين الزجرية والردعية، ومسألة التقييم، وعلاقة التلميذ بنفسه وبزملائه واستاذه وبالإدارة ومحيط المؤسسة والبيئة المدرسية والشارع بصفة عامة، وطرق التدريس ومنهجيته.وتطرّقت المحامية لدى الاستئناف، مها حجلاوي، الى عدد من الحلول التي يمكن اعتمادها للحدّ من ظاهرة العنف المدرسي، منها بالأساس تعزيز دور الأسرة في التنشئة والتوجيه، وتدعيم الإحاطة النفسية والاجتماعية داخل المؤسسات التربوية، ونشر ثقافة الحوار والتسامح، وتفعيل الأنشطة الثقافية والرياضية، وأيضا تعزيز الامن داخل المؤسسات التربوية ومحيطها، وسن وتفعيل آليات قانونية رادعة، وتكوين الاطار التربوي في مجال إدارة النزاعات، والحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين المدرسة ومختلف المتدخلين فيها، وتحسين البنية التحتية والمناخ المدرسي.وقد تضمن البرنامج مداخلات حول " العنف في الوسط المدرسي" لرئيسة قسم الطب النفسي للأطفال المراهقين حنان بوعيشة كمون، والاستاذة المساعدة طب نفسي أطفال ومراهقين مريم شعبان، ومداخلة حول "العنف المدرسي في تونس: الواقع والتحديات" للمحامية لدى الاستئناف مها حجلاوي، ومداخلة حول "المقاربة الأمنية للتصدي لظاهرة العنف المدرسي بالأوساط التربوية" لرئيس الإدارة الفرعية للإرشاد إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد العقيد ايمن المسعي، ورئيسة مصلحة الدراسات بإقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد العقيد هالة السعيدي، بالإضافة الى مداخلة أخرى حول "الذوات العنيفة بين الضوابط الاجتماعية والرقابة المؤسساتية" لأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بصفاقس عمر زعفوري.