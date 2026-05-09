نابل: الإعلان عن انطلاق مشروع ريادة الأعمال الخضراء في المجال البيئي "ميرافيليا"

أعلنت جمعية التربية البيئية بالحمامات، صباح اليوم السبت، خلال ندوة صحفية انتظمت بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار سيباستيان"، عن انطلاق مشروع ريادة الاعمال الخضراء "ميرافيليا" المموّل من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج التعاون الإقليمي لحوض البحر الأبيض المتوسط وبالشراكة مع الدولة التونسية.​وأوضح رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات، الدكتور سالم الساحلي، أن هذا المشروع يهدف إلى دعم ريادة الاعمال الخضراء، وتعزيز المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والمهن الصديقة للبيئة، من خلال دعم اكتساب المهارات الخضراء والريادية عبر آليات تدريب جديدة محلية وعابرة للحدود.وأشار إلى أن مشروع "ميرافيليا"، الذي يضم 8 شركاء من 6 بلدان متوسطية هي فرنسا وإيطاليا وتركيا ولبنان والأردن، وجمعية التربية البيئية من تونس، هو امتدادا لمشروع "ريسمايل" الذي كان مخصصا لمرافقة الشباب المتوسطي نحو ريادة الاعمال، مبرزا أنه سيتم إنشاء 12 فضاء لتدريب ومرافقة 800 عاطل عن العمل عبر مسالك تدريب وتكوين، بالإضافة إلى إنشاء 440 مشروع قائم الذات بحلول أوت 2028.​وأكّد الساحلي العمل على رفع جملة من التحديات من خلال هذا المشروع، ومنها بالخصوص صعوبة النفاذ إلى سوق الشغل خاصة بالنسبة للفئات الهشة أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المؤهلات أو التكوين، والتحديات البيئية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يستوجب تحويلها الى فرص عمل ومشاريع، وإيجاد حلول محلية ومستدامة ومتجددة تحقق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.​وتولّى عضو جمعية التربية البيئية بالحمامات كريم رجب، توضيح أبرز ملامح هذا المشروع الذي انطلق في أوت 2025 ليتواصل على امتداد 3 سنوات، مبينا أن الفئات المستهدفة من المشروع هم الشباب والنساء الباحثين عن عمل والعاطلين عن العمل لفترات طويلة من ذوي المؤهلات المحدودة، والجهات الفاعلة في مجال التدريب الاجتماعي، ورواد الاعمال وأصحاب المشاريع في الاقتصاد الأخضر.وقد تم خلال هذا الندوة الصحفية واليوم الإعلامي، الذي انتظم تحت عنوان "ريادة الأعمال الخضراء في المجال البيئي ركيزة أساسية للإدماج الاجتماعي والانتقال المستدام في المتوسط"، التأكيد على أن هذا المشروع يتماشى مع توجهات الدولة بخصوص دعم ريادة الأعمال الخضراء لاسيما وان الاقتصاد الأخضر يشهد تحولات عميقة نظرا للفرص المتاحة والإمكانات، رغم أن العقبات الهيكلية لاتزال قائمة وفي مقدمتها الوصول إلى التمويل وتكوين ومرافقة حاملي المشاريع بالإضافة إلى التعطيلات الإدارية.كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يرمي إلى دعم الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال الخضراء في تونس باعتبار أن الفرص المتاحة لخلق مواطن شغل كبيرة، تقدر منظمة العمل الدولية عددها بـ 272 ألف وظيفة في أفق سنة 2030.تجدر الإشارة إلى أن جمعية التربية البيئية بالحمامات تأسست سنة 2001 على أعقاب فرع الحمامات للجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة، وهي جمعية إعلامية وتكوينية وتربوية تسعى الى تسهيل اكتشاف المواطن لبيئته وفهمها والمساهمة بوعي ومسؤولية في حمايتها.