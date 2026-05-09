بلديتا جربة حومة السوق وجرجيس تخصّصان نقاطا لبيع الاضاحي وتمنعان الانتصاب خارجها

استعدادا لعيد الأضحى، خصّصت بلديتا جربة حومة السوق وجرجيس نقاطا محدّدة لبيع الاضاحي، منعتا الانتصاب خارجها ودعتا التجار الى الالتزام بها، وذلك في اطار التصدّي لظاهرة الانتصاب العشوائي لباعة الأضاحي بالساحات العمومية ومفترقات الطرقات، وللحفاظ على نظافة المحيط وحماية المستهلك.وفي هذا الصدد، وضعت بلدية جربة حومة السوق 4 نقاط لبيع الاضاحي على ذمّة تجار المواشي ستفتح بداية من يوم غد 10 ماي وإلى غاية ليلة العيد، وذلك بكل من سوق الدواب، وأرض جنينة بئر الحمزي بمنطقة الرياض، والارض الكائنة بمحيط المسلخ البلدي بمنطقة حومة السوق، والعقار المحاذي لدار الشباب بمنطقة مليتة، منبهة التجار إلى أنّ عدم الالتزام بهذه النقاط يعرضهم الى تتبعات قانونية.من جهتها، وضعت بلدية جرجيس نقطة بيع وحيدة قانونية لبيع المواشي بسوق الدواب والأعلاف بالهشام جرجيس مفتوحة كامل أيام الاسبوع بصفة استثنائية من أجل توفير أحسن الظروف لتسويق الأضاحي، كما منعت أي انتصاب للمواشي بالطريق أو الرصيف وبالساحات والأماكن العمومية، محذّرة أنّ كل مخالف سيتعرّض الى حجز مواشيه.