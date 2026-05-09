الشركة التونسية للكهرباء و الغاز: انقطاع التيار الكهربائي غدا الأحد بعدد من المناطق بولاية صفاقس

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإقليم المختص بصفاقس،السبت، عن انقطاع التيار الكهربائي، غدا الأحد، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة مساء بعدد من المناطق من ولاية صفاقس.وأفادت الشركة أن هذا الانقطاع مردّه الأشغال، التي ستقوم بها مصالح الشركة، على خطوطها ذات الجهد المتوسط والمنخفض.وسيشمل انقطاع التيار الكهربائي، وفق بلاغ صادر عن الشركة، كل من بلدة بئر علي بن خليفة وأولاد بنخيل - أولاد بن علية وأولاد حاج قاسم 1، وطريق تونس من كم 2،5 إلى كم 3،5 نهج برج النار، ونهج علي البلهوان.وأفادت الشركة أن هذا الإنقطاع يمكن أن لا يشمل كافة الأماكن المعنية بالأشغال المذكورة.