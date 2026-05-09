المنستير: انطلاق أشغال مشروع تزويد 70 عائلة بحي فرحات حشّاد بالوردانين بالماء الصالح للشرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ouerdaninee.jpg>

انطلقت، أمس الجمعة، أشغال مشروع تزويد حوالي 70 عائلة قاطنة بالحيّ الجديد فرحات حشّاد بالوردانين بالماء الصالح للشراب.

وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع التنموي، الهادف إلى دعم البنية الأساسية وتحسين ظروف عيش المواطنين، حوالي 305 ألف دينار، ممولة بالكامل ضمن برنامج التنمية المندمجة.

وتشمل الأشغال مدّ شبكات الربط، وتهيئة التجهيزات الفنية الضرورية لتأمين التزويد المنتظم بالماء للعائلات المنتفعة، بما سيساهم في الحدّ من صعوبات التزود، وفكّ العزلة المائية عن هذا التجمع السكني، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.