نابل: انتشال جثة شاب توفيّ غرقا بشاطئ قربة

تمكّنت فرق الحماية المدنية، اليوم السبت، من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 17 سنة إثر غرقه في شاطئ مدينة قربة، وفق ما أكده مصدر أمني في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.وتتمثل تفاصيل الحادثة، وفق نفس المصدر، في توجه أربعة تلاميذ يدرسون بالمعهد الثانوي بقربة للسباحة، إلا ان التيارات البحرية جرفت أحدهم ولم يتمكن البقية من إنقاذه.وأشار الى أنه تم نقل التلاميذ الثلاثة الآخرين لتلقي الإسعافات اللازمة بالمستشفى المحلي بقربة، في حين تم تحويل جثة الهالك الى المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل.