الديوانة التونسية: محجوزات بأكثر من 51 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2026

AI Creation / صورة توضيحية
Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 17:32
      
أعلنت الإدارة العامة للديوانة أنها تمكنت من رفع نحو 4 آلاف قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، فيما تجاوزت قيمة المحجوزات 51 مليون دينار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، شكري الجبري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النتائج المحققة تعد “هامة” في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري.


وأوضح أن العمليات الديوانية أسفرت عن حجز كميات كبيرة من الأموال والبضائع، من بينها:


* أكثر من 700 ألف أورو
* نحو 3 كيلوغرامات من الذهب
* أكثر من 80 ألف خرطوشة
* حوالي 148 ألف قطعة ملابس جاهزة
* أكثر من 24 ألف حذاء رياضي

وأشار إلى أن مصالح الديوانة كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة في ما يتعلق بالمواد التي تمثل خطرا على صحة المستهلك، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

وفي هذا السياق، تمكنت المصالح الديوانية من حجز:

* أكثر من 17 طنا من القهوة
* حوالي 197 طنا من المواد الغذائية المختلفة
* نحو 18 ألف قطعة دواء مهرب
* أكثر من 53 ألف قطعة من مواد التجميل

كما شملت المحجوزات حوالي 30 طنا من الفواكه الجافة، إضافة إلى أكثر من 1.172 مليون قطعة من الألعاب النارية، التي شهدت رواجا لافتا خلال شهر رمضان.

وأكد شكري الجبري أن هذه الأرقام تعكس حجم المجهودات التي يبذلها جهاز الديوانة في مكافحة التهريب والتصدي لمسالك التجارة الموازية، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطن وسلامته.
