البطولة الافريقية للسباحة: يوسف دومة يحرز فضية سباق 1500م سباحة حرة أواسط ويرفع الحصيلة التونسية الى ثماني ميداليات

توّج السباح التونسي يوسف دومة اليوم السبت بالميدالية الفضية لسباق 1500 متر سباحة حرة أواسط ضمن منافسات البطولة الافريقية الجارية بالجزائر الى غاية 10 ماي الجاري.وحلّ يوسف دومة في المركز الثاني بتوقيت قدره 16 دقيقة و00ث و77 جزء بالمائة من الثانية خلف المصري معز حسام صاحب ذهبية السباق بتوقيت قدره 15 دقيقة و50 ثانية و70 جزء ومتقدما على حامل البرونزية الجزائري مهدي دحامنة الذي حقق توقيتا قدره 16 دقيقة و17 ثانية و35 جزء.وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية الى حد الآن الى 8 ميداليات موزعة بين 3 ذهبية و2 فضية و3 برونزية.وكان نصيب الأسد من الميداليات بإمضاء حبيبة بلغيث التي توجت بثلاث ذهبيات في رصيدها الشخصي في فئة الكبريات في سباقات 50 متر و100 متر و200 متر سباحة على الصدر.كما أحرزت كنزة شاشاي ميداليتين برونزيتين في سباقي 50 متر و100 متر سباحة على الظهر كبريات، فيما تحصلت إيلاف العمري على برونزية سباق 50 متر سباحة على الصدر وسطيات.وافتتح يوسف دومة رصيد تتويجات المشاركة التونسية في هذه البطولة الافريقية بإحرازه فضية سباق 800 م سباحة حرة أواسط.