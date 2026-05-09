Babnet

أريانة: حملة جهوية للنظافة بمدينة أريانة

Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 16:05
      
 شهدت مدينة أريانة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، انطلاق حملة نظافة تندرج ضمن الحملة الجهوية للنظافة التي انطلقت منذ شهر مارس الفارط، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة.
وأوضحت المكلفة بتسيير شؤون بلدية أريانة، سنيا شعيب، أن "هذه الحملة تندرج في سياق المحافظة على البيئة عبر تفعيل آلية العمل المشترك، فهي لا تقتصر على مجهود بلدي فردي بل تشهد مشاركة فعّالة من مختلف الإدارات الجهوية ذات الصلة، ومن أبرزها إدارات التجهيز والتطهيروالتهيئة العمرانية و الفلاحة".
وتشمل تدخّلات اليوم عددا من مناطق دائرة أريانة، حيث تركّزت الجهود، بمعدّات مجمّعة من مختلف بلديات الولاية، في حي المحرزية بمنطقة رياض الأندلس، وحي عبد الرحمن بن عوف التابع لدائرة المنازه، بالإضافة إلى تدخلات موازية تشمل مختلف الدوائر البلدية الأخرى.

وأكدت المسؤولة أن الحملة  ليست ظرفية، بل هو عمل دوري متواصل يرافق العمل اليومي العادي، وترتكزعلى الفصل بين أنواع التدخلات، فبينما يستمر رفع الفضلات المنزلية بصفة عادية ويومية، تخصص هذه الحملة الجهوية إمكانياتها اللوجستية  بصفة مجمعة لرفع فضلات البناء، والفضلات الخضراء المتراكمة في الطريق العام.
يذكر أن  هذه الحملة الجهوية قد انطلقت فعليا منذ شهر مارس الفارط، حيث شملت  بلديات المنيهلة ورواد وسكرة، وصولا إلى بلدية أريانة اليوم، ومن المنتظر أن تتواصل بصفة دورية لتشمل كافة البلديات التابعة للولاية، بما يضمن تكريس ثقافة المحافظة على المحيط بشكل دائم، وفق نفس المصدر.
السبت 09 ماي 2026 | 22 ذو القعدة 1447
