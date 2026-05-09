3460 حرفيا بولاية زغوان ومشروع معرض وطني للصناعات التقليدية بمعبد المياه خلال السنة القادمة

أعلنت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بولاية زغوان عن التوجه نحو تنظيم معرض وطني للصناعات التقليدية في دورته الأولى خلال السنة المقبلة (2027)، يمتد على 10 أيام بموقع معبد المياه، وذلك في إطار دعم الترويج للمنتوج التقليدي والحرفي بالجهات.ويأتي هذا الإعلان على هامش التظاهرة الوطنية للصناعات التقليدية المنتظمة من 8 إلى 10 ماي الجاري بزغوان، بالتزامن مع الدورة 40 لمهرجان النسري، وذلك بمشاركة نحو 50 حرفيا من مختلف ولايات الجمهورية.وأكدت المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بزغوان بثينة اللوز، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المعرض الوطني المرتقب سيتضمن ورشات حية وندوات وأياما تحسيسية، إلى جانب مشاركة أوسع للحرفيين من مختلف الجهات، بما يتيح مزيد التعريف بالصناعات التقليدية المحلية وخلق فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين الحرفيين.وأضافت أن التظاهرة الحالية تجمع 32 حرفيا من ولاية زغوان و17 حرفيا من ولايات أخرى، في اختصاصات متعددة تشمل تقطير الأعشاب والزهور وصناعة الحلويات التقليدية والحلي واللباس التقليدي والتطريز وصناعة الأقفاص والألياف النباتية والزربية والمنتجات المزخرفة.وقالت إن ولاية زغوان تتميز بخصوصية مرتبطة بزهرة "النسري"، التي تمثل عنصرا أساسيا في عدد من الصناعات التقليدية المحلية وفي مقدمتها "كعك الورقة" المعروف باستعمال ماء النسري، فضلا عن تطور استخدامات هذه الزهرة لتشمل صناعة العطورات وصابون النسري البيولوجي ومنتجات تجميلية أخرى.وبيّنت أن هذه التظاهرة تهدف إلى تثمين خصوصيات الجهات وإبراز تنوع المنتوج التقليدي التونسي، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية بالولاية، خاصة في شهر ماي الذي يشهد إقبالا من الزوار والرحلات السياحية والاستكشافية.كما أشارت إلى أن عدد الحرفيين المسجلين بولاية زغوان يبلغ نحو 3460 حرفيا، ينشط أغلبهم في صناعة كعك الورقة وتقطير الأعشاب والزهور وصناعة العطورات، مؤكدة أن المندوبية تعمل على تشجيع الشباب على الإقبال على بعض الحرف التقليدية التي تشهد تراجعا عبر تنظيم أيام تحسيسية بمختلف المعتمديات.ولفتت إلى أن اليوم الأول من التظاهرة شهد حضور زوار تونسيين وأجانب، إضافة إلى اهتمام عدد من المصدّرين بمنتوجات الحرفيين المشاركين، في إطار السعي إلى فتح آفاق جديدة لتسويق الصناعات التقليدية التونسية والتعريف بها خارج البلاد.وتسعى الجهة المنظمة، وفق المصدر ذاته، إلى توظيف المواقع التراثية والسياحية بزغوان ومن ضمنها معبد المياه والمدينة العتيقة، لاحتضان الأنشطة والتظاهرات الثقافية والحرفية، بما من شأنه أن يدعم الترابط بين الموروث الثقافي والتنمية السياحية بالجهة.