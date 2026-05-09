رئيس مجلس العموم الكندي يؤدي زيارة رسمية الى تونس من 10 الى 13 ماي الجاري

يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي "فرانسيس سكارباليجيا" زيارة رسمية إلى تونس من 10 إلى 13 ماي 2026، على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ، وفق بلاغ نشراليوم السبت .

وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا ، لاسيما على المستوى البرلماني وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

