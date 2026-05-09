JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:47 Tunis

كأس تونس لكرة السلة كبريات: النادي الصفاقسي يتوج باللقب بفوزه على الجمعية النسائية بجمال بنتيجة 57-43

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ff436414fd45.43671065_fhilojkegmnpq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 15:22 قراءة: 0 د, 17 ث
      
توّج النادي الرياضي الصفاقسي بلقب كأس تونس لكرة السلة للكبريات بتغلبه على الجمعية الرياضية النسائية بجمال بنتيجة 57-43 في الدور النهائي الذي أقيم اليوم السبت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

ويعدّ هذا اللقب الثامن لفتيات النادي الصفاقسي بعد سنوات 1998 و2002 و2005 و2006 و2007 و2009 و2013.

وتحصلت لاعبة النادي الصفاقسي مريم الطرابلسي على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328966

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 09 ماي 2026 | 22 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:56
19:17
16:03
12:23
05:17
03:37
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet26°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
28°-17
35°-17
29°-17
28°-17
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>