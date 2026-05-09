كأس تونس لكرة السلة كبريات: النادي الصفاقسي يتوج باللقب بفوزه على الجمعية النسائية بجمال بنتيجة 57-43

توّج النادي الرياضي الصفاقسي بلقب كأس تونس لكرة السلة للكبريات بتغلبه على الجمعية الرياضية النسائية بجمال بنتيجة 57-43 في الدور النهائي الذي أقيم اليوم السبت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.ويعدّ هذا اللقب الثامن لفتيات النادي الصفاقسي بعد سنوات 1998 و2002 و2005 و2006 و2007 و2009 و2013.وتحصلت لاعبة النادي الصفاقسي مريم الطرابلسي على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.