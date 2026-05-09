وزارة التربية تنشر روزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لبكالوريا 2026

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن روزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان، والتي ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 ماي الجاري.وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنستجرى يومي 14 و15 ماي الجاري، لفائدةموزعين علىأما، فستنظم أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 ماي الجاري، بمشاركةموزعين علىوبخصوص، فقد تمت برمجتها أيام 16 و19 و20 و21 و23 ماي الجاري، وسيجتازهاموزعين على مئات المراكز، التي يبلغ عددها في بعض الأيامكما حددت الوزارة أيام 19 و20 و22 و23 ماي الجاري لإجراء، بمشاركةموزعين علىوأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاقأيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، في إطار استعدادات تنظيمية ولوجستية لتأمين حسن سير الامتحانات.ويشار إلى أنانطلقت يوم 6 ماي الجاري وتتواصل أيام 7 و8 و11 و12 و13 ماي، وذلك في إطار الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، التي تجرى في ظروف مماثلة للامتحانات الرسمية بمختلف المعاهد العمومية والخاصة.وسيتم الإعلان عنلبكالوريا 2026 يوم، فيما تجرى اختباراتأيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم