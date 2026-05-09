وزارة التربية تنشر روزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية لبكالوريا 2026
أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن روزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، والتي ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 ماي الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستجرى يومي 14 و15 ماي الجاري، لفائدة 4058 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار.
أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا، فستنظم أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 ماي الجاري، بمشاركة 21 ألفا و677 مترشحا موزعين على 289 مركز اختبار.
وبخصوص الاختبارات التطبيقية في مادة الإعلامية، فقد تمت برمجتها أيام 16 و19 و20 و21 و23 ماي الجاري، وسيجتازها 162 ألفا و435 مترشحا موزعين على مئات المراكز، التي يبلغ عددها في بعض الأيام 567 مركز اختبار.
كما حددت الوزارة أيام 19 و20 و22 و23 ماي الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي، بمشاركة 2064 مترشحا موزعين على 87 مركز اختبار.
وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، في إطار استعدادات تنظيمية ولوجستية لتأمين حسن سير الامتحانات.
ويشار إلى أن امتحانات البكالوريا البيضاء انطلقت يوم 6 ماي الجاري وتتواصل أيام 7 و8 و11 و12 و13 ماي، وذلك في إطار الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، التي تجرى في ظروف مماثلة للامتحانات الرسمية بمختلف المعاهد العمومية والخاصة.
وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 يوم الثلاثاء 23 جوان القادم، فيما تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 جويلية 2026.
