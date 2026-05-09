الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة بل تحوّل إلى قيد هيكلي يهدد الأمن المائي والغذائي -تقرير

استراتيجيات وطنية لمواجهة الأزمة



دعوات لإصلاح الحوكمة وتعزيز التحلية



حذّر البنك الإفريقي للتنمية، في تقرير حديث، من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل أصبح يمثليهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل تصاعد الضغوط على الموارد الطبيعية وتزايد آثار التغيرات المناخية.وأوضح التقرير أن تونس تواجه تزايدا ملحوظا في حدّة وتواتر فترات الجفاف، نتيجة التأثير المتداخل للتقلبات المناخية والنمو الديمغرافي والتحولات الاقتصادية، إلى جانب هشاشة بعض النظم البيئية، في بلد يتميز أساسا بمناخ جاف إلى شبه جاف.وأشار التقرير إلى أن فترات الجفاف أصبحت، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأمن المائي والإنتاج الفلاحي واستقرار مداخيل السكان بالمناطق الريفية، فضلا عن تأثيراته على التماسك الاجتماعي.وكشف التقرير أن نسبة امتلاء السدود بلغت مستويات حرجة، إذ لم تتجاوزواستنادا إلى معطيات مناخية ومؤسساتية، توقع التقرير أن تتراجع معدلات هطول الأمطار بنسبة قد تصل إلى، خاصة بمناطق الوسط والجنوب، بالتوازي مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة بما يتراوح بينوفق سيناريوهات الانبعاثات المختلفة.وأكد التقرير أن هذه التغيرات تسهم في تفاقم ظاهرة “الجفاف المركب”، الناتجة عن تزامن موجات الحرارة الشديدة مع ندرة الموارد المائية، وهو ما يضعف قدرة الأنظمة الزراعية والطبيعية على الصمود والتكيف.وأضاف أن تداعيات تراجع التساقطات لا تقتصر على القطاع الفلاحي فقط، بل تمتد إلى الأمن الغذائي وتوازن الميزان التجاري، نتيجة ارتفاع واردات الحبوب وتباطؤ النمو الاقتصادي.وفي مواجهة هذه التحديات، أشار التقرير إلى أن تونس وضعت عددا من الاستراتيجيات والأطر التنظيمية للتكيف مع التحولات المناخية، من أبرزها:وتشرف على هذه البرامج كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة، ضمن مقاربة تهدف إلى تحسين كفاءة استغلال الموارد المائية وتعزيز قدرة القطاع على الصمود.ورغم وجود منظومة استراتيجية وتشريعية اعتبرها التقرير “متكاملة نسبيا”، فإن خبراء البنك الإفريقي للتنمية أكدوا أن حوكمة المياه في تونس ما تزال تواجه تعقيدات هيكلية على المستوى المؤسسي.وبناء على تحليل شمل 22 مؤسسة تونسية، أوصى التقرير باعتماد استراتيجية متكاملة ترتكز على ست ركائز أساسية، من بينها:* إصلاح منظومة الحوكمة وتوحيد الجهود بين المؤسسات* التوسع في تحلية مياه البحر* تعزيز إعادة استعمال المياه المعالجة* تعبئة الموارد المالية اللازمة* تطوير أنظمة تأمين لفائدة الفلاحين لمواجهة المخاطر المناخيةوشدد التقرير على أن مواجهة الأزمة تتطلب الانتقال منإلى، تشمل تحديث مجلة المياه وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة لرصد الموارد المائية بشكل آني وفي الوقت الفعلي.