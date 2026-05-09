JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:06 Tunis

كأس إفريقيا للأمم تحت 17 سنة: قائمة المنتخب التونسي المشاركة في “كان المغرب 2026”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67e90e5281e191.71570127_gkqfljmeihonp.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 13:10 قراءة: 1 د, 32 ث
      
كشف الجامعة التونسية لكرة القدم عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، الذين سيشاركون في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2026 المقررة بالمغرب من 13 ماي الجاري إلى 2 جوان القادم، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

حراسة المرمى

* محمد دغرور – سوشو
* محمد الهمامي – الترجي الرياضي التونسي
* مالك العرايسي – النادي الرياضي الصفاقسي


خط الدفاع

* محمد أمين عوي – النادي الرياضي الصفاقسي
* ريان التاغورتي – لوزان
* محمد منصف الثابتي – فولفسبورغ
* نايل موسى – ديجون
* سفيان ملوح – نيس
* قيس ألان إيفانوفيتش – آربال

وسط الميدان

* محمد أنس عثماني – النجم الرياضي الساحلي
* أنس تريمش – الاتحاد الرياضي المنستيري
* نوان بارمنتي – آربال
* يوسف بن سعيد – هانوفر 96
* يوسف بن محمود – كونكارنو
* محمد عزيز عبد الباقي – النادي الإفريقي
* وسيم شراد – فيهين فيسبادن
* هادي محمد مزدري – آربال

خط الهجوم

* سعيد رمضانية – أولمبيك مرسيليا
* محمد ياسين هيدرش – النادي الرياضي الصفاقسي
* سفيان السالمي – مونستر
* إسلام علوي – الترجي الرياضي التونسي
* يحيى الجليدي – أنجيه
* أيهم الطبوبي – الترجي الرياضي التونسي
* سفيان زرقي – فيرتو
* آدم البرجي – الترجي الرياضي التونسي

مجموعة المنتخب وبرنامج المباريات

أوقعت قرعة النهائيات القارية المنتخب التونسي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات منتخب المغرب تحت 17 سنة ومنتخب مصر تحت 17 سنة ومنتخب إثيوبيا تحت 17 سنة.

وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي، التي ستقام بمركب مركب محمد السادس في الرباط:

* الأربعاء 13 ماي 2026
منتخب تونس تحت 17 سنة – منتخب المغرب تحت 17 سنة (20:00)

* السبت 16 ماي 2026
منتخب تونس تحت 17 سنة – منتخب مصر تحت 17 سنة (14:00)

* الثلاثاء 19 ماي 2026
منتخب تونس تحت 17 سنة – منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة (20:00)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328961

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 09 ماي 2026 | 22 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:56
19:17
16:03
12:23
05:17
03:37
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
28°-17
35°-17
29°-17
28°-17
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>