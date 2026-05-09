كأس إفريقيا للأمم تحت 17 سنة: قائمة المنتخب التونسي المشاركة في “كان المغرب 2026”
كشف الجامعة التونسية لكرة القدم عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، الذين سيشاركون في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2026 المقررة بالمغرب من 13 ماي الجاري إلى 2 جوان القادم، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.
حراسة المرمى* محمد دغرور – سوشو
* محمد الهمامي – الترجي الرياضي التونسي
* مالك العرايسي – النادي الرياضي الصفاقسي
خط الدفاع* محمد أمين عوي – النادي الرياضي الصفاقسي
* ريان التاغورتي – لوزان
* محمد منصف الثابتي – فولفسبورغ
* نايل موسى – ديجون
* سفيان ملوح – نيس
* قيس ألان إيفانوفيتش – آربال
وسط الميدان* محمد أنس عثماني – النجم الرياضي الساحلي
* أنس تريمش – الاتحاد الرياضي المنستيري
* نوان بارمنتي – آربال
* يوسف بن سعيد – هانوفر 96
* يوسف بن محمود – كونكارنو
* محمد عزيز عبد الباقي – النادي الإفريقي
* وسيم شراد – فيهين فيسبادن
* هادي محمد مزدري – آربال
خط الهجوم* سعيد رمضانية – أولمبيك مرسيليا
* محمد ياسين هيدرش – النادي الرياضي الصفاقسي
* سفيان السالمي – مونستر
* إسلام علوي – الترجي الرياضي التونسي
* يحيى الجليدي – أنجيه
* أيهم الطبوبي – الترجي الرياضي التونسي
* سفيان زرقي – فيرتو
* آدم البرجي – الترجي الرياضي التونسي
مجموعة المنتخب وبرنامج المبارياتأوقعت قرعة النهائيات القارية المنتخب التونسي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات منتخب المغرب تحت 17 سنة ومنتخب مصر تحت 17 سنة ومنتخب إثيوبيا تحت 17 سنة.
وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي، التي ستقام بمركب مركب محمد السادس في الرباط:
* الأربعاء 13 ماي 2026
منتخب تونس تحت 17 سنة – منتخب المغرب تحت 17 سنة (20:00)
* السبت 16 ماي 2026
منتخب تونس تحت 17 سنة – منتخب مصر تحت 17 سنة (14:00)
* الثلاثاء 19 ماي 2026
منتخب تونس تحت 17 سنة – منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة (20:00)
