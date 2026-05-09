كأس إفريقيا للأمم تحت 17 سنة: قائمة المنتخب التونسي المشاركة في “كان المغرب 2026”

مجموعة المنتخب وبرنامج المباريات



كشف الجامعة التونسية لكرة القدم عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، الذين سيشاركون في نهائياتالمقررة بالمغرب من 13 ماي الجاري إلى 2 جوان القادم، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.* محمد دغرور – سوشو* محمد الهمامي – الترجي الرياضي التونسي* مالك العرايسي – النادي الرياضي الصفاقسي* محمد أمين عوي – النادي الرياضي الصفاقسي* ريان التاغورتي – لوزان* محمد منصف الثابتي – فولفسبورغ* نايل موسى – ديجون* سفيان ملوح – نيس* قيس ألان إيفانوفيتش – آربال* محمد أنس عثماني – النجم الرياضي الساحلي* أنس تريمش – الاتحاد الرياضي المنستيري* نوان بارمنتي – آربال* يوسف بن سعيد – هانوفر 96* يوسف بن محمود – كونكارنو* محمد عزيز عبد الباقي – النادي الإفريقي* وسيم شراد – فيهين فيسبادن* هادي محمد مزدري – آربال* سعيد رمضانية – أولمبيك مرسيليا* محمد ياسين هيدرش – النادي الرياضي الصفاقسي* سفيان السالمي – مونستر* إسلام علوي – الترجي الرياضي التونسي* يحيى الجليدي – أنجيه* أيهم الطبوبي – الترجي الرياضي التونسي* سفيان زرقي – فيرتو* آدم البرجي – الترجي الرياضي التونسيأوقعت قرعة النهائيات القارية المنتخب التونسي فيإلى جانب منتخبات منتخب المغرب تحت 17 سنة ومنتخب مصر تحت 17 سنة ومنتخب إثيوبيا تحت 17 سنة.وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي، التي ستقام بمركب مركب محمد السادس في الرباط:منتخب تونس تحت 17 سنة – منتخب المغرب تحت 17 سنة (20:00)منتخب تونس تحت 17 سنة – منتخب مصر تحت 17 سنة (14:00)منتخب تونس تحت 17 سنة – منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة (20:00)