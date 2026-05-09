انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب بعدة مناطق من جزيرة جربة (الصوناد)

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، عن انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدون والمنطقة السياحية بجربة، بالإضافة إلى مناطق غيزن ومزراية وصدغيان وفاتو وطريق ميدون التابعة لمعتمدية حومة السوق، وذلك بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 11 ماي والثلاثاء 12 ماي 2026.
كما ستشهد بقية المناطق بجزيرة جربة اضطرابات في التزود وانخفاضا في ضغط المياه طيلة فترة الأشغال.
ويأتي هذا الانقطاع نتيجة برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزراية وإصلاح قنوات التوزيع الرئيسية، في إطار الاستعدادات لتأمين التزويد بالماء خلال صائفة 2026.

 ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية وتدريجية بداية من الساعة الثامنة مساء من يوم الأربعاء 13 ماي 2026، فور الانتهاء من الأشغال التي ستستمر على مدار الساعة.
ودعت الشركة كافة الحرفاء بالمناطق المعنية إلى أخذ احتياطاتهم وتوفير احتياجاتهم من المياه قبل موعد انطلاق الأشغال.
خديجه
