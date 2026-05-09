البطولة الجزائرية:المدرب التونسي خالد بن يحي يقود مولودية الجزائر للمحافظة على اللقب

قاد المدرب التونسي خالد بن يحي فريق ''مولدية العاصمة'' الى التتويج بلقب البطولة الجزائرية للمرة العاشرة في تاريخه وذلك بعد التعادل مع مستقبل الرويسات بنتيجة (1-1) على أرضية ملعب علي عمار بالدويرة لحساب الجولة 28 من المسابقة.واحتاج مولدية الجزائر الى نقطة التعادل من أجل ضمان المحافظة على اللقب بصفة رسمية برفع رصيده الى 62 نقطة بفارق 8 نقاط على ملاحقه المباشر شبيبة السوارة قبل جولتين من نهاية سباق البطولة.وجاء تتويج مولدية الجزائر بلقبه العاشر في تاريخه والثالث على التواالي بعدما حقق 19 انتصارا و5 تعادلات مقابل 4 هزائم مع امتلاكه الى حدود الجولة 28 أقوى خط هجوم مع شباب بلوزداد بـ 39 هدف وأقوى خط دفاع حيث لم يقبل في مرماه سوى 17 هدف.تجدر الاشارة أنّ مولدية الجزائر تعاقد مع خالد بن يحي في 15 مارس الماضي بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2027 وذلك بعد القطيعة بين المدرب التونسي المذكور وفريقه السابق الاتحاد الليبي.وكان خالد بن يحي قد أشرف قبل قدومه لمولدية الجزائر على تدريب الاتحاد الليبي من 30 أكتوبر 2025 الى غاية 15 مارس 2026 أين حقق معه نتائج ايجابية في البطولة الليبية.وقاد خالد بن يحي الاتحاد الليبي في 12 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 مناسبات مقابل تعادلين.