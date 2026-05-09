الرابطة الأولى: “دربي اللقب” بين الترجي والإفريقي يخطف الأضواء في الجولة 29

تتجه أنظار الجماهير التونسية والعربية غدا الأحد إلى ملعب ملعب حمادي العقربي برادس، الذي يحتضن انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال قمة الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، في مواجهة قد تحسم بشكل كبير هوية بطل الموسم.ويتصدر النادي الإفريقي ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني بـ60 نقطة، ما يجعل من “دربي العاصمة” مواجهة حاسمة في سباق اللقب قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.وسيكون الموعد مع اللقاء رقم 144 بين الغريمين في إطار منافسات البطولة، وسط أجواء مشحونة بالإثارة والتشويق، خاصة مع الرهانات الكبرى التي تحيط بالمباراة.يدخل الترجي الرياضي التونسي المواجهة بخيار وحيد يتمثل في الفوز، من أجل تجاوز الإفريقي في الترتيب ومواصلة الدفاع عن لقبه، سعيا لإحراز البطولة رقم 35 في تاريخه.ويطمح المدرب الفرنسي باتريس بومال إلى إنقاذ الموسم المحلي بعد الخروج من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، عبر المراهنة على التتويج بالثنائية المحلية.ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الترجي بعض التعديلات، أبرزها عودة ياسين مرياح لتعويض حمزة الجلاصي المعاقب، إلى جانب تواصل التعويل على محمد أمين توغاي في محور الدفاع، مع إمكانية إشراك شهاب الجبالي أو كسيلة بوعالية ضمن الخيارات الهجومية.كما ينتظر أن يقود فلوريان دانهو خط الهجوم، مع إمكانية التعويل على جاك ديارا أو أمان الله الحميضي على الرواق الأيسر.في المقابل، سيدخل النادي الإفريقي المباراة بأقل ضغط، إذ يكفيه التعادل للحفاظ على الصدارة قبل الجولة الختامية، في حين سيمنحه الفوز اللقب رقم 14 في تاريخه.ومن المنتظر أن يجدد المدرب فوزي البنزرتي ثقته في المجموعة التي خاضت المباراة الأخيرة أمام الملعب التونسي، مع عودة حمزة الخضراوي بعد استيفاء العقوبة.وسيكون خط الوسط، بقيادة الشريمي وسايدو خان والزمزمي، مطالبا بالحد من خطورة الترجي، مع التعويل على المرتدات السريعة عبر أيمن الحرزي وحمزة الخضراوي لإمداد هداف البطولة فراس شواط.في المقابل، سيواصل أمان الله مميش حماية شباك الترجي في ظل تواصل غياب البشير بن سعيد بسبب الإصابة.وكانت الإدارة الوطنية للتحكيم قد قررت تعيين طاقم تحكيم نمساوي بالكامل لإدارة المباراة، بقيادة الحكم كريستيان بيترو سيوشيركا، بمساعدة ماكسيميلان فاس وميشال أوبيرتسباغر، فيما سيتولى هارالد ليشنر مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد “الفار”، بمساعدة رولان براندنار.