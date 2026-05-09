JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:57 Tunis

الرابطة الأولى: “دربي اللقب” بين الترجي والإفريقي يخطف الأضواء في الجولة 29

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ff039b2b6692.36324538_hgpefmlionjkq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 10:50 قراءة: 2 د, 3 ث
      
تتجه أنظار الجماهير التونسية والعربية غدا الأحد إلى ملعب ملعب حمادي العقربي برادس، الذي يحتضن انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال قمة الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، في مواجهة قد تحسم بشكل كبير هوية بطل الموسم.

ويتصدر النادي الإفريقي ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني بـ60 نقطة، ما يجعل من “دربي العاصمة” مواجهة حاسمة في سباق اللقب قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.


وسيكون الموعد مع اللقاء رقم 144 بين الغريمين في إطار منافسات البطولة، وسط أجواء مشحونة بالإثارة والتشويق، خاصة مع الرهانات الكبرى التي تحيط بالمباراة.
أخبار ذات صلة:
"الدربي يتعدّى.. والأخوّة تبقى".. الجامعة توجه رسالة لجماهير الإفريقي والترجي...


الترجي بشعار الانتصار فقط

يدخل الترجي الرياضي التونسي المواجهة بخيار وحيد يتمثل في الفوز، من أجل تجاوز الإفريقي في الترتيب ومواصلة الدفاع عن لقبه، سعيا لإحراز البطولة رقم 35 في تاريخه.

ويطمح المدرب الفرنسي باتريس بومال إلى إنقاذ الموسم المحلي بعد الخروج من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، عبر المراهنة على التتويج بالثنائية المحلية.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الترجي بعض التعديلات، أبرزها عودة ياسين مرياح لتعويض حمزة الجلاصي المعاقب، إلى جانب تواصل التعويل على محمد أمين توغاي في محور الدفاع، مع إمكانية إشراك شهاب الجبالي أو كسيلة بوعالية ضمن الخيارات الهجومية.

كما ينتظر أن يقود فلوريان دانهو خط الهجوم، مع إمكانية التعويل على جاك ديارا أو أمان الله الحميضي على الرواق الأيسر.

الإفريقي بأفضلية التعادل

في المقابل، سيدخل النادي الإفريقي المباراة بأقل ضغط، إذ يكفيه التعادل للحفاظ على الصدارة قبل الجولة الختامية، في حين سيمنحه الفوز اللقب رقم 14 في تاريخه.

ومن المنتظر أن يجدد المدرب فوزي البنزرتي ثقته في المجموعة التي خاضت المباراة الأخيرة أمام الملعب التونسي، مع عودة حمزة الخضراوي بعد استيفاء العقوبة.

وسيكون خط الوسط، بقيادة الشريمي وسايدو خان والزمزمي، مطالبا بالحد من خطورة الترجي، مع التعويل على المرتدات السريعة عبر أيمن الحرزي وحمزة الخضراوي لإمداد هداف البطولة فراس شواط.

في المقابل، سيواصل أمان الله مميش حماية شباك الترجي في ظل تواصل غياب البشير بن سعيد بسبب الإصابة.
أخبار ذات صلة:
طاقم تحكيم نمساوي لإدارة دربي الترجي والنادي الإفريقي...

طاقم تحكيم نمساوي للدربي

وكانت الإدارة الوطنية للتحكيم قد قررت تعيين طاقم تحكيم نمساوي بالكامل لإدارة المباراة، بقيادة الحكم كريستيان بيترو سيوشيركا، بمساعدة ماكسيميلان فاس وميشال أوبيرتسباغر، فيما سيتولى هارالد ليشنر مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد “الفار”، بمساعدة رولان براندنار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328953

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 09 ماي 2026 | 22 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:56
19:17
16:03
12:23
05:17
03:37
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet26°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
28°-17
35°-17
28°-19
29°-17
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>