أجواء احتفالية تغمر شوارع مدينة أريانة في افتتاح الدورة 30 لمهرجان عيد الورد

تحت شعار "كل عام وورد أريانة غرام"، انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان عيد الورد بأريانة، في أجواء احتفالية غمرت شوارع "مدينة الورود" لتتواصل إلى غاية 17 ماي الجاري.​وانطلق الكرنفال من شارع فرحات حشاد، ليجوب شارع الحبيب بورقيبة وسط مدينة أريانة وتميز بتقديم لوحات جسدت خصوصية كل منطقة، حيث حضرت "عروس البحر" لتمثل سواحل رواد، ومجسمات "القولف والفروسية" لمنطقة سكرة، وصولا إلى تقطير الزهر والورد الذي يرتبط بأريانة المدينة.​وأبرز ما لفت الأنظار هو "مجسم القلب" المزدان بالورود، والذي حمل خريطة متكاملة لمعتمديات الولاية، ترمز إلى البعد الجهوي الشامل لهذه الدورة، وفق ما أكدته الكاتبة العامة للجمعية الثقافية ببلدية أريانة، إيمان بن عمارة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.​وعقب استعراض الكرنفال، تم تدشين معرض النباتات والورود بمنتزه بئر بلحسن. ويشهد المعرض هذه السنة مشاركة 147 عارضا، تنوعت منتوجاتهم بين الزهور ونباتات الزينة، إلى جانب جناح خاص للحرف التقليدية والأنشطة الموازية.​​ولم يغب الجانب الفني عن الافتتاح، حيث شارك المعهد العمومي للموسيقى والرقص بأريانة، إلى جانب عدد من الإدارات الجهوية والجمعيات، في تقديم لوحات راقصة بملابس ذات تصاميم تحاكي محور الورد. وقد عبّر عدد من الزوار عن سعادتهم بهذا المهرجان الذي أعاد الحيوية للمدينة، معتبرين أن المهرجان يمثل متنفسا ثقافيا واقتصاديا هاما.ويتضمن برنامج الدورة 30 لعيد الورد الى جانب المعرض المقام ببئر بلحسن تنظيم تظاهرة أريانة تتغنى بالورد غدا السبت بساحة المنزه السادس انطلاقا من الساعة 17 ويوم الاحد تنتظم دورة الورد للشطرنج بدار الشباب اريانة الى جانب تظاهرة "نحب حومتي" بحديقة حي النصر.وتنتظم يوم الاثنين أيام تحسيسية وتوعوية وعيادات طبية بمنتزه بئر بلحسن، كما سيتم يوم الثلاثاء القادم تدشين المركب الثقافي والترفيهي ويوم الاربعاء سيقام الملتقى الجهوي للتكوين و التشغيل.كما يتضمن البرنامج يوما احتفاليا لجمعيات التربية المختصة باريانة وذلك يوم الخميس المقبل، كما تشهد معتمدية اريانة المدينة يوم الجمعة مسابقة جهوية تحت عنوان "ربيع التكنولوجيا".وتنتظم يوم السبت مسابقة أجمل فستان وأجمل تسريحة مع عرض الفنانة محرزية الطويل ليختتم المهرجان يوم الاحد القادم بتنظيم جملة من الانشطة وتنظيم عرض اوركسترا المايسترو اشرف الطيبي.