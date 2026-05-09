ريال مدريد يفرض غرامة ب500 الف اورو على تشواميني وفالفيردي عقب مشادة بينهما خلال التدريبات

أعلن ريال مدريد، مساء الجمعة، فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف أورو على الفرنسي أوريليان تشواميني والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأوضح النادي، في بيان، أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية "تنهي الإجراءات الداخلية" التي فتحت على خلفية الحادثة.ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، غدا الأحد، بسبب إصابة في الرأس تعرض لها خلال المشادة، وفقا لما أعلنه ناديه الذي أشار إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أسبوعين.بدوره، شارك تشواميني في تدريبات اليوم، وقد يكون متاحا للمشاركة في المباراة على ملعب "كامب نو".وأوضح النادي أن اللاعبين "أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر"، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي.وجاء في بيان نادي العاصمة: "كما قدما اعتذارهما للنادي وزملائهما والجهاز الفني والجماهير، وأبديا استعدادهما لتقبل أي عقوبة يراها النادي مناسبة".وتأتي هذه الحادثة في وقت تسود فيه أجواء من التوتر داخل ريال مدريد، مع اقتراب الفريق من إنهاء الموسم من دون التتويج بلقب كبير.ويتأخر الـ "ميرينغي" بفارق 11 نقطة عن برشلونة متصدر البطولة الإسبانية، فيما يستطيع فريق المدرب الألماني هانزي فليك حسم اللقب للموسم الثاني تواليا الأحد، في حال تجنبه الخسارة.