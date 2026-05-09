JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:06 Tunis

وزير الصحة يفتتح يوما علميا يعنوان "البحث السريري: رافعة استراتيجية لتحوّل النظم الصحية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fef67d23b3e3.31212638_mlionkgejqhfp.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 13:14 قراءة: 0 د, 58 ث
      
افتتح وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، يوم الجمعة ببيت الحكمة بتونس، اليوم العلمي المنظّم بمناسبة اليوم العالمي للبحث السريري، تحت شعار "البحث السريري: رافعة استراتيجية لتحوّل النظم الصحية".

وأكد الفرجاني أنّ البحث السريري لم يعد نشاطاً أكاديمياً فقط، بل أصبح أداة عملية لتحسين العلاج، وتسريع الابتكار، ودعم الصناعة الدوائية، وجعل القرار الصحي مبنياً على الدليل والمعطيات، وفق بلاغ اعلامي نشرته الوزارة ليل الجمعة.

.
وشدّد وزير الصحة على أنّ تونس تملك كفاءات طبية وبحثية قادرة على جعل البحث السريري ركيزة للسيادة الصحية، من خلال تطوير الإطار التنظيمي، ورقمنة المسارات، وحماية المعطيات الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


وتناولت الجلسات العلمية محاور أساسية، من بينها جاذبية تونس للبحث والاستثمار العلمي، وتحويل المعطيات الصحية إلى قيمة، وتطوير الكفاءات، ودعم مراكز التكافؤ الحيوي لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية.

واختُتم اليوم العلمي بالتأكيد على أنّ الاستثمار في البحث السريري هو استثمار مباشر في صحة المواطن، وفي قدرة تونس على الابتكار والإشعاع العلمي إقليمياً ودوليا، حسب ذات البلاغ.

يشار الى أن اليوم العالمي للبحث السريري الذي يحتفى به يوم 20 ماي من كل سنة في جميع أنحاء العالم يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التجارب السريرية في تطوير علاجات آمنة وفعالة، وتكريم الباحثين والمتطوعين الذين يساهمون في تقدم الطب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328948

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 09 ماي 2026 | 22 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:56
19:17
16:03
12:23
05:17
03:37
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
28°-17
35°-17
29°-17
28°-17
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>