جلسة عمل ببلدية تونس حول صيانة ساحة برشلونة

Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 09:30
      
انعقدت أمس الجمعة، جلسة عمل بمقر بلدية تونس خُصصت لدراسة أبرز بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية والمتعلقة بصيانة ساحة برشلونة

وتشمل هذه الاتفاقية، وفق بلاغ لمصالح الاعلام بالبلدية، الجوانب المتعلقة بالصيانة الدورية والتعهد بالنظافة وتهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتشوير والتنوير العمومي وكل ما يتعلق بتحسين المظهر الحضري لهذه الساحة الاستراتيجية.


كما تم، خلال الجلسة التي أشرفت عليها المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شكيب الرڨيڨ وبعض ممثلي الشركة إلى جانب الاطارات البلدية المعنية، تحديد التزامات كل طرف بدقة وفق المعايير والإجراءات القانونية والفنية المعمول بها بهدف ضمان المحافظة على هذا المرفق العام وتأمين استدامته.


وتلت الجلسة زيارة ميدانية للساحة لمراقبة أشغال الصيانة والتعهد

