عائدات العمل تناهز 2،9 مليار دينار موفى أفريل 2026

ناهزت عائدات العمل المتراكمة 2،9 مليار دينار، خلال الأربعة أشهرالأولى من سنة 2026، مسجلةً زيادة بنسبة 5،2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها، الجمعة، البنك المركزي التونسي.كما زادت العائدات السياحية، بنسبة 4 بالمائة، وتحوّلت قيمتها من 1،9 مليار دينار موفى أفريل 2025، إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 2026.وتطوّرت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10 بالمائة، لتتجاوز 25،1 مليار دينار (أي ما يعادل 103 يوم توريد) إلى يوم 7 ماي 2026، مقابل 22،8 مليار دينار (ما يعادل 99 يوم توريد) قبل سنة.أما بالنسبة لخدمات الدين الخارجي، فقد زادت إلى 2،5 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026.وفي ما يتعلق بالأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة، فقد واصلت نهجها التصاعدي بزيادة قدرها 18،8 بالمائة، متجاوزة 28، مليار دينار بتاريخ 7 ماي 2026.كما ارتفع إجمالي المعاملات بين البنوك، بنسبة 28 بالمائة، وتحوّلت قيمته من 3،1 مليار دينار يوم 7 ماي 2025 إلى قرابة 4 مليارات دينار حاليا.في المقابل، تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل، بنسبة 18 بالمائة، ليبلغ 11،2 مليار دينار بداية شهر ماي 2026، مقابل 13،7 مليار دينار في التاريخ نفسه من السنة المنقضية.