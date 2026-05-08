JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:39 Tunis

عائدات العمل تناهز 2،9 مليار دينار موفى أفريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Mai 2026 - 21:35 قراءة: 0 د, 57 ث
      
ناهزت عائدات العمل المتراكمة 2،9 مليار دينار، خلال الأربعة أشهرالأولى من سنة 2026، مسجلةً زيادة بنسبة 5،2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها، الجمعة، البنك المركزي التونسي.

كما زادت العائدات السياحية، بنسبة 4 بالمائة، وتحوّلت قيمتها من 1،9 مليار دينار موفى أفريل 2025، إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 2026.


وتطوّرت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10 بالمائة، لتتجاوز 25،1 مليار دينار (أي ما يعادل 103 يوم توريد) إلى يوم 7 ماي 2026، مقابل 22،8 مليار دينار (ما يعادل 99 يوم توريد) قبل سنة.


أما بالنسبة لخدمات الدين الخارجي، فقد زادت إلى 2،5 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة، فقد واصلت نهجها التصاعدي بزيادة قدرها 18،8 بالمائة، متجاوزة 28، مليار دينار بتاريخ 7 ماي 2026.

كما ارتفع إجمالي المعاملات بين البنوك، بنسبة 28 بالمائة، وتحوّلت قيمته من 3،1 مليار دينار يوم 7 ماي 2025 إلى قرابة 4 مليارات دينار حاليا.

في المقابل، تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل، بنسبة 18 بالمائة، ليبلغ 11،2 مليار دينار بداية شهر ماي 2026، مقابل 13،7 مليار دينار في التاريخ نفسه من السنة المنقضية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328936

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 08 ماي 2026 | 21 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:16
16:03
12:23
05:18
03:39
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet28°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
30°-16
29°-17
37°-18
29°-18
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>