بنزرت: تفعيل الإجراءات الخاصة بتسريع إنجاز مشروع تركيز نظام ذكي لمراقبة المصبات العشوائية للنفايات والتحكّم فيها

مثل موضوع تفعيل الإجراءات الخاصة بالتسريع في إنجاز مشروغ تركيز نظام مراقبة ذكي بالفيديو لمراقبة والتحكم في المصبات العشوائية للنفايات ببلديات ولاية بنزرت، أبرز محاور جلسة عمل قطاعية التأمت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، وتم التوافق خلالها على المنهج العملي الواجب اعتماده لإنجاح تنفيذ المشروع من قبل المصالح البلدية الـ17 بالجهة والمصالح الأمنية ومختلف الإدارات الجهويّة ذات العلاقة.وأكّد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، على أهمية تركيز أنظمة مراقبة ذكية متطوّرة، تعتمد على كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار للتحكم في المصبات العشوائية، وإزالة الفضلات المتراكمة في مختلف الفضاءات، سواء بالنسبة لحماية المحيط والقضاء على النقاط السوداء، أو الرفع من مؤشرات الوضع البيئي، وتحسين جودة الحياة وضمان سلامة المتساكنين، وإنفاذ القانون والتصدي للجريمة البيئية، وتعزيز الثقة والتواصل الايجابي بين المواطن وأجهزة الدولة، وفق تعبيره.وأضاف أن السلط الجهوية تولّت دعوة البلديات لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه المشروع الذي من شأنه تعزيز الصورة السياحية للجهة، والرفع من القيمة العقارية للفضاءات من خلال الحد من إستغلالها العشوائي كمصبات، علاوة على الرفع من المردودية المالية والاقتصادية والخدماتية لمنظومة العمل البلدي بالجهة ككل، مشدّدا على أهمية التنسيق الناجع مع بقية المصالح الامنية والفنية والادارية لتأمين كل ظروف النجاح للمشروع وتفعيل آليات الشراكة المحلية والجهوية والمركزية وغيرها.من جانبه، أكد رئيس الفرع الاقليمي للشمال الشرقي بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، العميد أيمن بن إبراهيم، على الدور المحوري للمشروع في مزيد تعزيز الجانب البيئي والامني، وكذلك على مستوى الحد من حوادث الطرقات والسلامة العامة، داعيا إلى إيلاء منظومة الترابط البيني بين جميع الهياكل المعنية والشريكة في المشروع الاهمية القصوى.وتم خلال الجلسة استعراض مجمل التفاصيل الادارية والفنية والتقنية والمالية الخاصة بالتجربة النموذجية المنجزة والمتواصلة في هذا المجال من قبل مصالح بلدية بنزرت، علاوة على التجربة المنجزة من قبل مصالح بلدية منزل جميل التي تولت تركيز شبكة من كاميرات المراقبة المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية بصفة آلية وحينية ونتائجها الايجابية في التقاط التجاوزات الخطيرة وتعزيز السلامة المرورية.